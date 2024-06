東京ディズニーリゾートに東京ディズニーランド®および東京ディズニーシー®のマップをモチーフに、おなじみのアイコンやキャラクターが表現されたグッズが登場!

今回は、パークマップモチーフのスーベニアグッズを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート「パークマップモチーフ」スーベニアグッズ

発売日:2024年7月1日

価格:

スーベニアランチケース:対象セットにプラス1,300円

スーベニアタンブラー:対象メニューにプラス1,700円

販売店舗:東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」

パークのマップをモチーフにしたデザインのフードスーベニアが。

大きなマップが目を引くスーベニアランチケースや、各エリアを楽しむキャラクターがデザインされたスーベニアタンブラーは、対象メニューにつけることができます。

2024年6月6日にグランドオープンを迎えた東京ディズニーシーの8番目のテーマポート「ファンタジースプリングス」を含んだ新しいパークマップがモチーフ。

パークの雰囲気をいつでも楽しむことができます。

楽しいパークマップモチーフ!

東京ディズニーリゾート「パークマップモチーフ」スーベニアグッズの紹介でした。

※フードスーベニアは、デザイン・販売店舗・販売方法・価格の変更や品切れとなる場合があります。

