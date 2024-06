『君の名前で僕を呼んで』で切ない愛、『ボーンズ アンド オール』でおぞましく異色な愛を描いたルカ・グァダニーノ監督が、『チャレンジャーズ』で斬新な角度からまたもや恋愛映画に挑む。

【画像】2人の男を手玉に取り、アート(マイク・フェイスト)と結婚しながらもパトリック(ジョシュ・オコナー)との関係を断たないタシ

脚本家は『パスト ライブス/再会』のあの夫本人

主人公は、ふたりの若い男性とひとりの若い女性。いわゆる三角関係ものだが、強烈な“ブロマンス”であることと、女性がお世辞にも好感度が高いと言えないところが、ほかと大きく違う。

もうひとつ興味深いことに、脚本を書き下ろしたジャスティン・クリツケスの妻は、今年のオスカーで大健闘した『パスト ライブス/再会』(23年)の監督兼脚本家のセリーヌ・ソンなのだ。

韓国に住む幼馴染みの男性とアメリカ人の夫の間でひとりの女性が揺れ動く、あの自伝的映画に出てくる夫が、彼ということ。今度はクリツケスが三角関係を書く番になったわけだが、アイデアが生まれた過程は、妻のそれとはまるで違っていた。

セリーナ・ウィリアムズ VS. 大坂なおみの緊張感

「きっかけは、2018年、テレビをつけたらたまたまUSオープンの決勝戦をやっていたこと。セリーナ・ウィリアムズと大坂なおみの対決で、セリーナがコーチングを受けていたとして審判が警告し、セリーナは『やっていない』と反論した。



ゼンデイヤ演じる女子テニス選手タシ ©2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. ©2024 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. All Rights Reserved.

テニスのファンじゃなかった僕は、そのルールすら知らなかったんだけれども、あの緊迫感あふれる状況に強い興味を持ったんだ。自分はひとりきりでコートにいて、ネットの向こう側には、自分と同じだけこの試合に勝ちたがっている人がいる。

対戦相手同士がおしゃべりをすることはないが、もし相手に話したいことがあったとしたら? しかも、テニスに関係のないことについてだったらどうなるだろう? それを映画で探索してみたかったんだ」(クリツケス)

セックスの手前で止められた18歳の夜

12歳の時からの親友でダブルスのパートナーであるアートとパトリックは、18歳で優秀な女子テニス選手タシに出会う。その夜、タシはアートとパトリックの宿泊部屋に来てふたりといちゃつくが、セックスの手前で止め、自分の部屋に帰ってしまった。

翌日、タシはテニスの試合で勝ったほうに自分の電話番号を教えてあげると言い、パトリックが勝つ。だが、アートはタシを諦められない。

欲望、セックス、嫉妬がからみ合うこの脚本を気に入ったプロデューサーのエイミー・パスカルは、グァダニーノに監督の仕事をオファーした。

「エイミーと僕は、いつか一緒に仕事をしようと話してきたんだ。この脚本を送ってくれた時、僕は別の作品で忙しかったんだが、1時間ごとに『読んでくれましたか』と電話をしてくるので、ついに読むことにした。

そしたらすばらしかったんだよ。(時間が前後する)脚本の構成もドラマチックで、キャラクターは興味深い。それに、遊び心があった。僕は撮影現場でコントロールフリークになりがちなんだが、この映画ではいつもよりのびのびできたよ」(グァダニーノ)

ゼンデイヤ「こんな映画は観たことがないと思ったわ」

パスカルは最初から主演女優にゼンデイヤを狙っていた。

グァダニーノ同様、ゼンデイヤも、ひとつの作品を撮影しているときは別の作品について考えられない質なのだが、エージェントの家に行って脚本を読むと、たちまち気に入ってしまった。

これがどんな映画なのか、良い意味でわからないところに好奇心を覚えたのだ。

「すごくファニーなんだけれども、コメディというわけではない。でもシリアスなドラマとも言えない。テニスがあるけれども、スポーツ映画ではない。それら全部の要素が、とてもエキサイティングな形で混じっているの。こんな映画は観たことがないと思ったわ。

タシのようなキャラクターも、今までになかった。自分に務まるのかと怖かったけれど、それはつまり挑戦すべきだということ。そんなところへ、ルカが監督に興味を示していると聞いて、ますます興奮したの。私は以前から彼のファンだから」(ゼンデイヤ)

メインキャスト3人は撮影前に6週間のテニス特訓

だが、テニスの特訓が始まると、ゼンデイヤの抱く恐れは大きくなっていった。

「この映画をやるまで、テニスについて知っていたことといえば、ヴィーナスとセリーナ・ウィリアムズ姉妹だけ。

撮影前に6週間の特訓期間があり、すばらしいコーチが私、マイク(・フェイスト)、ジョシュ(・オコナー)を指導してくれたのだけど、初日から不安でいっぱいだった私は、どんどんフラストレーションを募らせていったわ。

私の打ったボールは、コートの中に入らないどころか、木に飛んでいったりしたのよ。テニスは、やろうと思ったら誰でもすぐできるものではないの。何かをつかめたと思っても、翌日にはまた後戻りしていたりの連続だった」(ゼンデイヤ)

ダンサーが振り付けを覚えるような感じで

そんな彼女は、グァダニーノが用意した、綿密なストーリーボードを見て、新たなアプローチを見出す。

「テニスのシーンの動きはすべてきっちり決められていて、ストーリーボードに描かれていたの。それで私は、ダンサーが振り付けを覚えるような感じでやれば良いのだと気づいたのよ。そこからは、テニスのシーンで私のスタントダブルをやってくれる女性の動きを見て、できるだけそれに似せるようにした。それが突破口になったの」(ゼンデイヤ)

最後の10分間は8日間かけて撮影

この映画のテニス、とりわけクライマックスの試合のシーンは、人間ドラマの大事な部分でもある。ただスポーツとして描くのではなく、キャラクターの感情が伝わってくるものでなければならない。

「撮影前、僕たちはドラマのシーンをたっぷりリハーサルした上で、毎日2時間ほどテニスの練習をした。キャラクターの感情がテニスのプレーにしっかり反映されるようにしたかったからだ。

とくに最後の試合のシーンは、せりふがまったくないのに、ふたりの感情がどう高まっていくのかを観客にはっきりわからせないといけない。

あのシーンを考え、ストーリーボードを描き、撮影をするには、すごく時間がかかったよ。最後の10分間を撮影するのに、なんと8日間が費やされているんだ」(グァダニーノ)

ゼンデイヤが思う“この映画の素敵なところ”

クライマックスの戦いへふたりを追い詰めたのはタシ。

だが、タシは典型的なファムファタールとはほど遠く、ゼンデイヤの言うようにこれまでに見たことのないキャラクターだ。そんな彼女を「簡単に悪者と決めつけないで欲しい」と、ゼンデイヤは今からこの映画を観る人たちに訴えかける。

「他人にどう思われようが気にしない女性のキャラクターは、とても新鮮。だからこそ私は彼女を演じたかったの。それに、観ているうちに観客の考えはきっと変わっていくはず。

私も脚本を読むたび、シーンを演じるたび、そして完成作を観るたびに、キャラクターへの印象が変わったわ。今もまだ変わり続けている。そこがこの映画の素敵なところよ」(ゼンデイヤ)

この奥深いキャラクターを、何度でも味わいたい。

ルカ・グァダニーノ 1971年イタリア・パレルモ生まれ。99年に初の長編映画『ザ・プロタゴニスツ』を監督し、18年には『君の名前で僕を呼んで』でアカデミー賞脚色賞受賞のほか3部門にノミネートされる。22年の『ボーンズ アンド オール』ではヴェネチア映画祭銀獅子賞を受賞した。

『チャレンジャーズ』

INTRODUCTION

『君の名前で僕を呼んで』(17年)、『ボーンズ アンド オール』(22年)などで、さまざまな愛の形を表現してきた奇才ルカ・グァダニーノ監督の最新作。

テニス界を舞台に、2人の男を同時に愛する元スター選手と、親友同士ながら彼女の虜になった若きテニスプレーヤーによる10年以上の長きにわたる衝撃の愛を描く。

主役を務めるのは『スパイダーマン』シリーズなどのゼンデイヤ。彼女に振り回される男子プレーヤーを、ジョシュ・オコナー、マイク・フェイストの若手実力派俳優2人が演じる。

STORY

人気と実力を兼ね備えるタシ・ダンカン(ゼンデイヤ)はテニス界で大きな注目を集めていたが、試合中の大怪我で突如、選手生命を断たれてしまう。

選手としての未来を失ったタシが新たな生きがいとして見出したのは、彼女に惹かれ虜となった親友同士でもある2人の男子テニスプレーヤーを愛すること。

だが、その“愛”は、10年以上の長きに及ぶ彼女にとっての新たな“ゲーム”だった。タシと2人の青年がたどり着く結末とは──。

STAFF & CAST

監督:ルカ・グァダニーノ/出演:ゼンデイヤ、ジョシュ・オコナー、マイク・フェイスト/2024年/アメリカ・イタリア/131分/配給:ワーナー・ブラザース映画/公開中

(猿渡 由紀/週刊文春CINEMA 2024夏号)