³ë¾þËÌºØ¤ÏÉÙ»Î»³¥ª¥¿¥¯!? ÉâÀ¤³¨¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÇÈ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤Þ¤À¤Ä¤¿¤Ê¤¤¡ª¡©ËÌºØ½é´ü¤ÎºîÉÊ¡Ø²ìÆàÀî²ËÜÌÝÇ·¿Þ¡Ù
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¨²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÌ¾²è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¡Ù¡¢³ë¾þËÌºØ¤Î¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¡¢¥´¥Ã¥Û¤Î¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù¡£°ìÂÎ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌ¾²è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¡È¤¹¤´¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃø¡¿ÀÄ¤¤ÆüµÄ¢¡¢´Æ½¤¡¿ÀîÀ¥Í¤²ð¤Î½ñÀÒ¡ØÌ¾²è¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤¬¤¼¤ó¤Ö¤ï¤«¤ë¡ª ¤¹¤´¤¹¤®¤ë³¨²è¤Î¿Þ´Õ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉÙ»Î»³¥ª¥¿¥¯!? ¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿Ì¥ÎÏ ³ë¾þËÌºØ¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù
¤¶¤Ð¡¼¤ó¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÂçÇÈ¡£±ü¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È»Ñ¤ò¸½¤¹ÉÙ»Î»³¤¬¡£Æ°¤¤Î¤¢¤ëÇÈ¤ÈÀÅ¤«¤Ê»³¡¢¤½¤·¤Æ¶á·Ê¤È±ó·Ê¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤ÎÂÐÈæ¤¬°ìËç¤Î³¨¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù48Ëç¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìËç¡£ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ØThe Great Wave¡Ù¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢¹½¿Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤¯ÇÈÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Á¥¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÇÈ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£¸«¤¿¿Í¤Ë¥¢¥Ã¤È»×¤ï¤»¤ë¤½¤ÎÆÈ¼«À¤ÏËÌºØ¤Î¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·úÊª¤ä¿åÊ¿Àþ¤Ê¤É¤ÎÄ¾Àþ¤È¡¢´Ý¤¤²³¤ä¤¿¤Ê¤Ó¤¯±À¤Ê¤É¤Î¶ÊÀþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀþ¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¡ª ËÌºØ¤ÎºÇ¹â·æºî
¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢Åì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¡¦¿ÀÆàÀî¤Î²¹ç¤Ç¤¢¤ëÅìµþÏÑ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤ëÁ¥¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤ä°ËÆ¦ÊýÌÌ¤«¤é¹¾¸Í¤ØÊªÉÊ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡¦¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù1830¡Á1832Ç¯º¢¡¿¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¢£ÇÈ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤Þ¤À¤Ä¤¿¤Ê¤¤ËÌºØ½é´ü¤ÎºîÉÊ
¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤Î20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸¾ì½ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹½¿Þ¤äÇÈ¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£ËÌºØ¤Îµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬Èæ³Ó¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø²ìÆàÀî²ËÜÌÝÇ·¿Þ¡Ù1804¡Á1807Ç¯º¢¡¿¸Ä¿ÍÂ¢
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤ÎÇÈ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¹Ô¸µ»û¡ÊÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¡Ë¤Ë»Ä¤ëÍó´ÖÄ¦¹ï¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍó´ÖÄ¦¹ï¤Ï¡¢¡ÖÇÈ¤Î°ËÈ¬¡×¤³¤ÈÉð»Ö°ËÈ¬Ïº¿®Í³¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÇÈ¤ËÊõ¼î¡Ù¤Ç¤¹¡£
Ãø¡áÃø¡¿ÀÄ¤¤ÆüµÄ¢¡¢´Æ½¤¡¿ÀîÀ¥Í¤²ð¡¿¡ØÌ¾²è¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤¬¤¼¤ó¤Ö¤ï¤«¤ë¡ª ¤¹¤´¤¹¤®¤ë³¨²è¤Î¿Þ´Õ¡Ù