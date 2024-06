Xで「いいね！」が非公開に　「これは罠だ！」など警戒するユーザーも

X(Twitter)のエンジニアリングチームが情報発信を行っている公式アカウント「Engineering」は6月12日、すべてのユーザーに対し今週中に「いいね!」を非公開にする、と発表しました。

理由については「プライバシーをより適切に保護するため」としています。現状では、自分が「いいね!」した投稿は、プロフィール欄のタブから、すべてのユーザーが見ることができますが、今後はこれが閲覧不可となります。

また、投稿には箇条書きで次のようにかかれています。

つまり、投稿の「いいね!」の数はこれまで通り表示されますが、誰が「いいね!」したのかが見られなくなる、という仕様変更が行われるということ。ただし投稿者に限っては、誰が「いいね!」したのかはこれまで通り確認できるそうです。

突然の一報に、多くのXユーザーが反応。「いいね!」していることが投稿への賛同と捉えられ、批判の引き金となることも度々起きていた為、その懸念はなくなるでしょうが、一方で「いいね!」欄からお気に入りのユーザーをたどっているという使い方をしていた方も。賛否の声が多数寄せられ、「非公開化」「イーロン」といった関連ワードがトレンド入りしています。

また、「再度いいねを公開仕様にする気がする」「これは罠だ」といった声も。確かにX(Twitter)の仕様はコロコロ変わります。今回仕様が変更になったからといって、これまで「いいね!」していなかった投稿にむやみやたらと反応することは、やめておいた方が良いかもしれません……。

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.

- You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).

- Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.

- You will no longer see who…

— Engineering (@XEng) June 11, 2024