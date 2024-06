話題の新店11軒をまとめて紹介！「鳥しき」の分店から「DIESEL」のレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

1. Butterfly Pea 東京(東京・中目黒)

2024年5月1日、中目黒駅から徒歩約6分のところにタイ料理の新店「Butterfly Pea 東京」がオープンしました。

Butterfly Pea 中目黒 写真:お店から

2. カリーシュダ六義園(東京・駒込)

<店舗情報>◆Butterfly Pea 中目黒住所 : 東京都目黒区青葉台1-16-12 サクレピエス B1FTEL : 050-5593-6595

2024年4月23日、駒込、六義園のすぐそばに「カリーシュダ六義園」がオープンしました。茅場町で長年親しまれてきたカレー店「カリーシュダ」をレシピごとすべて譲渡し、新たなスタートを切りました。

カリーシュダ六義園 出典:おかきヾ(๑╹◡╹)ノ”さん

3. 鳥おか(東京・神谷町)

<店舗情報>◆カリーシュダ六義園住所 : 東京都文京区本駒込6-15-11 1FTEL : 03-4362-8093

2024年3月13日、麻布台ヒルズに「鳥おか」がオープンしました。日本一予約が困難と言われる目黒の焼鳥店で「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されている「鳥しき」の分店です。

鳥おか 写真:お店から

4. ØC tokyo(東京・笹塚)

<店舗情報>◆鳥おか住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズ ガーデンプラザC B1FTEL : 03-6441-2774

2024年4月、笹塚駅から徒歩10分ほどの場所に、コペンハーゲン仕込みのクレープを提供するクレープカフェ「ØC tokyo」がオープンしました。

ØC tokyo 出典:azu_grmさん

5. あじふらい てしお(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆ØC tokyo住所 : 東京都世田谷区北沢5-27-16 KMK 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月、門前仲町駅から徒歩3分ほどの場所に誕生したフードホール「TSUMUJI Monnaka」の3階に、洗練された仕込みが生み出す絶品のあじフライが楽しめる「あじふらい てしお」がオープンしました。

あじふらい てしお 出典:Jeridさん

6. 茶寮哲心(京都・丸太町)

<店舗情報>◆あじふらい てしお住所 : 東京都江東区富岡1-13-3 TSUMUJI Monnaka 3FTEL : 070-9098-0674

2024年4月27日、京都・丸太町に「茶寮哲心」がオープンしました。創業40年になる宮崎の老舗そば店「そばや哲心」の新たなチャレンジです。

茶寮哲心 写真:お店から

7. 鮨 江藤(東京・銀座)

<店舗情報>◆茶寮哲心住所 : 京都府京都市中京区車屋町二条上ル真如堂町321-2TEL : 090-8620-0499

2024年4月、銀座駅から徒歩3分ほどの場所に、落ち着いた空間で旬の食材を使ったコースを提供する「鮨 江藤」がオープンしました。

鮨 江藤 写真:お店から

8. 鰻・割烹 戸石(京都・京都市役所前)

<店舗情報>◆鮨 江藤住所 : 東京都中央区銀座6-9-13 中嶋ビル 1FTEL : 050-5593-0366

2024年4月3日、京都市役所からほど近くに「鰻・割烹 戸石」がオープンしました。

鰻・割烹 戸石 出典:cocomamacocosanさん

9. Restaurant イト(東京・赤坂)

<店舗情報>◆鰻・割烹 戸石住所 : 京都府京都市中京区晴明町682TEL : 075-746-5557

2024年5月、赤坂駅から徒歩5分ほどの場所に、フレンチベースに和の食材、技法を織り交ぜた料理が楽しめる「Restaurant イト」がオープンしました。

Restaurant イト 写真:お店から

10. Parlor_hana bySN 大丸梅田店(大阪・梅田)

<店舗情報>◆Restaurant イト住所 : 東京都港区赤坂3-12-10 赤坂サンビル 4FTEL : 050-1720-7101

2024年4月、大阪駅直結の大丸梅田店に「旬のフルーツ×サステナビリティ」をコンセプトとしたスイーツショップ「Parlor_hana bySN 大丸梅田店」がオープンしました。

Parlor_hana bySN 大丸梅田店 写真:お店から

11. CUCINA DIESEL FARM(東京・渋谷)

<店舗情報>◆Parlor_hana bySN 大丸梅田店住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1FTEL : 06-4256-8687

ライフスタイルブランド「DIESEL」の創始者であるレンツォ・ロッソ氏が、自身の故郷であるイタリア北東部にあるヴェネト州のマロスティカにオープンした「Cucina Diesel Farm」。伝統的で本格的なイタリア・ヴェネトの郷土料理が味わえる同レストランが、2024年5月に日本に初上陸しました。

CUCINA DIESEL FARM 写真:お店から

<店舗情報>◆CUCINA DIESEL FARM住所 : 東京都渋谷区渋谷1-23-16TEL : 050-5593-5054

文:食べログマガジン編集部

