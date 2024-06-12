Romankey×COWLコラボ、可動フィギュア「Romankey×COWL 末裔シリーズ アルガー（通常Ver.）」が予約開始
【Romankey×COWL 末裔シリーズ アルガー（通常Ver.）】
11月 発売予定
価格：10,780円
可動素体×1
11月 発売予定
価格：10,780円
RomankeyとCOWLは、可動フィギュア「Romankey×COWL 末裔シリーズ アルガー（通常Ver.）」を11月に発売する。価格は10,780円。
本商品はRomankeyとCOWLのコラボ商品、オリジナル可動フィギュアシリーズ「末裔(THE LAST SCION)」シリーズの第1弾。龍人戦士「アルガー」が堅牢な鱗や威圧的な顔が細かく造形されている。付属のマントを身に着けることで、違った雰囲気が楽しめる。また、龍ならではの炎の吐息エフェクトパーツが付属する。
セット内容一覧
可動素体×1
尻尾パーツ(ワイヤー内蔵)×1
専用頭部パーツ(可動顎)×1
専用頭部パーツ(吠え)×1
マント×1
オプションハンドパーツ×3対
剣(通常版)×1
炎の吐息エフェクトパーツ(通常版)×1
クリアスタンド×1
(C) COWL PRODUCTION