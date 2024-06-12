【Romankey×COWL 末裔シリーズ アルガー（通常Ver.）】11月 発売予定価格：10,780円

RomankeyとCOWLは、可動フィギュア「Romankey×COWL 末裔シリーズ アルガー（通常Ver.）」を11月に発売する。価格は10,780円。

本商品はRomankeyとCOWLのコラボ商品、オリジナル可動フィギュアシリーズ「末裔(THE LAST SCION)」シリーズの第1弾。龍人戦士「アルガー」が堅牢な鱗や威圧的な顔が細かく造形されている。付属のマントを身に着けることで、違った雰囲気が楽しめる。また、龍ならではの炎の吐息エフェクトパーツが付属する。

セット内容一覧

可動素体×1

尻尾パーツ(ワイヤー内蔵)×1

専用頭部パーツ(可動顎)×1

専用頭部パーツ(吠え)×1

マント×1

オプションハンドパーツ×3対

剣(通常版)×1

炎の吐息エフェクトパーツ(通常版)×1

クリアスタンド×1

(C) COWL PRODUCTION