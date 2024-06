東京ディズニーリゾートでは、東京ディズニーランド®および東京ディズニーシー®のマップをモチーフに、おなじみのアイコンやキャラクターが表現されたグッズを発売!

東京ディズニーリゾート「パークマップモチーフ」グッズ・お土産

発売日:2024年7月11日

販売店舗:

東京ディズニーランド®:グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー®:タワー・オブ・テラー・メモラビリア

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーランドの7つのテーマランドと新しくオープンしたファンタジースプリングスを含む東京ディズニーシーの8つのテーマポートが描かれたマップがデザインされたグッズが登場!

訪れるたびに新たな発見に出会うことができるのは、東京ディズニーリゾートならでは!

パークを巡ってスーベニアメダルをコレクションしたり、3回に分けて登場するパークのアイコンがモチーフとなったグッズをコレクションするのもおすすめです。

開けてみるまでどのデザインが入っているかお楽しみのグッズとして、トートバッグとぬいぐるみチャーム、キーチェーンを販売。

第1弾から第3弾まで、あわせて15種類のエリアをモ チーフにしたグッズが登場します。

7月11日(木)より登場する第1弾のグッズは、「ワールド バザール」「アドベンチャーランド」「メディテレーニアンハーバー」「ミステリアスアイランド」 「マーメイドラグーン」の5つのエリアがモチーフになっています。

スーベニアメダルブック

価格:2,900円

※スーベニアメダルは別売りです

テーマランド、テーマポートのアイコンがデザインされたスーベニアメダル(計15種類)とミッキーとミニーが描かれたスーベニアメダル(1種類)が登場。

全種類が収納できるスーベニアメダルブックでコレクションすることができます。

クリアホルダーセット

価格:1,000円

パークのマップがデザインされたA4サイズとA5サイズ2枚のクリアホルダーセット。

ポストカードセット

価格:2,800円

ポストカードセット15枚セット。

各エリアの世界観が描かれた全15種類のデザインを楽しむことができます。

ポストカード

価格:500円

パークのマップがデザインされたA4サイズの特大ポストカード。

マスキングテープ

価格:250円

※全16種(シークレット1種)のうちどれか1種が入っています

※価格は、1個の価格です

7つのテーマランド、8つのテーマポートのアイコンがデザインされたマスキングテープ。

どのマスキングテープが入っているかは開けてからのお楽しみです。

マスキングテープセット

価格:3,500円

マスキングテープ15種類のセット。

ボールペン〈サラサ〉セット

価格:1,600円

ボールペン4本セット。

ブルーブラック、ボルドーパープル、ブラウングレー、グリーンブラックの黒系4色です。

メモ(東京ディズニーランド)

価格:1,100円

東京ディズニーランドの7つのテーマランドのアイコンがデザインされたブロックタイプのメモ。

メモ(東京ディズニーシー)

価格:1,100円

ファンタジースプリングスを含めた、東京ディズニーシーの8つのテーマポートのアイコンがデザインされたブロックタイプのメモ。

ステッカー&スライドジップケース

価格:1,200円

フレークステッカー30枚入り。

スライドジップケース付きです。

ペンケース

価格:2,000円

パークのマップがデザインされたペンケース。

デスク周りの小物を収納することができます。

レジャーシート

価格:950円

パークのマップがデザインされたレジャーシート。

広げると楽しいパークマップに!

キーチェーン

価格:950円

パークのシーンをモチーフにしたキーチェーン。

7つのテーマランド、8つのテーマポートのアイコンがデザインされたキーチェーン第1弾。

全5種類のうちどれが出るかは開けてからのお楽しみ!

※全5種のうちどれか1種が入っています

※価格は、1個の価格です

キーチェーンセット

価格:4,750円

※1箱で全種そろえることができます

※価格は、1箱(全5種)の価格です

キーチェーン第1弾全5種類のセットです。

ジグソーパズル

価格:3,000円

500ピースのジグソーパズル。

※フレームは含まれません

ぬいぐるみチャーム

価格:1,400円

※全5種のうちどれか1種が入っています

※価格は、1個の価格です

7つのテーマランド、8つのテーマポートのアイコンがデザインされたぬいぐるみチャーム第1弾。

全5種類のうちどれが出るかは開けてからのお楽しみ!

ぬいぐるみチャームセット

価格:7,000円

※1箱で全種そろえることができます

※価格は、1箱(全5種)の価格です

ぬいぐるみチャーム第1弾全5種類のセットです。

ビッグマグ

価格:2,200円

パークのマップがデザインされたビッグマグ。

おうちでの一息タイムにもパークを身近に感じられるアイテムです。

トレー

価格:2,500円

パークのマップがデザインされたトレー。

ごはんを乗せて運んだり、自由に使えます。

ドリンクボトル

価格:1,800円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたドリンクボトル。

収納グッズ

価格:3,500円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされた収納グッズ。

いろいろなものを収納できる便利なアイテムです。

マルチホルダー

価格:2,400円

ミッキーたちとパークのアイコンがデザインされたマルチホルダー。

自由に折り曲げて使うことができます。

ワイドバスタオル

価格:3,600円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたワイドバスタオル。

フェイスタオル

価格:1,600円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたフェイスタオル。

ウォッシュタオル

価格:880円

パークマップがデザインされたウォッシュタオル。

ミニタオルセット

価格:2,900円

2つのテーマランドと2つのテーマポートのアイコンがデザインされたミニタオルセット。

Tシャツ(東京ディズニーランド)

価格:3,200円

サイズ:S〜LL

7つのテーマランドのアイコンがバックプリントで表現されたTシャツ。

Tシャツ(東京ディズニーシー)

価格:3,200円

サイズ:S〜LL

8つのテーマポートのアイコンがバックプリントに表現されたTシャツ。

アロハシャツ

価格:4,200円

アロハシャツにはマップを一面にデザイン。

その中にはパークを楽しむキャラクターたちの姿も描かれています。

ハット

価格:3,600円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたハット

ショッピングバッグ

価格:2,500円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたショッピングバッグ。

ファスナー付きですっきりコンパクトに収納できます。

トートバッグ

価格:1,200円

※全5種のうちどれか1種が入っています

※価格は、1個の価格です

7つのテーマランド、8つのテーマポートのアイコンがデザインされたトートバッグ第1弾。

全5種類のうちどれが出るかは開けてからのお楽しみ!

トートバッグセット

価格:6,000円

※1箱で全種そろえることができます

※価格は、1箱(全5種)の価格です

7つのテーマランド、8つのテーマポートのアイコンがデザインされたトートバッグ第1弾全5種類のセット。

チョコレートカバード・ウエハース

価格:1,200円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたパッケージが特徴のカバード・ウエハース。

チョコ、ストロベリー、キャラメル、抹茶の4種類です。

コーンスナック

価格:1,000円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたパッケージが特徴のコーンスナック。

チーズ味とコーンポタージュ味の風味とサクサクの食感が楽しめます。

バウムクーヘン

価格:1,700円

ミッキーたちが楽しそうに巡るパークマップがデザインされたパッケージ。

プレーンとチョコレートのバウムクーヘンが入っています。

ファンタジースプリングスを含む新マップモチーフ!

東京ディズニーリゾート「パークマップモチーフ」グッズ・お土産の紹介でした。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

