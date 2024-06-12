£Í£Ì£Â¤Î»î¹ç¤ËÍðÆþ¤·¤¿à¥Ð¥Ã¥¯Å¾ÃËá¤Ë·Ù´±¤¬¥Æ¡¼¥¶¡¼½Æ¤òÈ¯Ë¤¡ÖÃË¤Ï´¶ÅÅ¤·¤¿¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡£Í£Ì£Â¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍðÆþ¤·¡¢·Ù´±¤¬¥Æ¡¼¥¶¡¼½Æ¤òÈ¯Ë¤¤¹¤ëÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥º¡½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¡Ê¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë¤Î£¹²ó¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥ì¥Ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¸«¤é¤ì¤ëÃ»¥Ñ¥óÃË¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Îº¸Íã¼ê¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ·Ù´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢ÃË¤Ï¥Ð¥Ã¥¯Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤ÇÆ¨¤²²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤é¤º·Ù´±¤Î£±¿Í¤¬¥Æ¡¼¥¶¡¼½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¤ÆÃË¤ÎÆ°¤¤ò°ì½Ö¤Ç»ß¤á¤Æ³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥¶¡¼½Æ¤Ï¸î¿ÈÍÑ¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÅÅ¶Ë¿Ë¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢°ú¤¶â¤ò°ú¤¯¤È¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤¬Èô¤ó¤ÇÎ¥¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¤âÆÏ¤¯¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï·Ù»¡µ¡´Ø¤ÎÌó£¹³ä¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÈÈ¿ÍÀ©°µ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â·Ù´±¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥ì¥Ã¥º¤¬£³¡½£µ¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎàÊáÊª·àá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥ê¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¹¶·â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤¬¶õÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ò¥Æ¡¼¥¶¡¼½Æ¤Ç·â¤Á¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤Ï´¶ÅÅ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£