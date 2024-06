【KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE】期間:6月13日~7月28日営業時間:10時~21時45分 ※75分入れ替え制場所:東京・押上 BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店(東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地)

サンエックスは、コリラックマの20周年を記念したテーマカフェ「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」を東京ソラマチ(東京・押上)にて6月13日から7月28日まで期間限定オープンする。

「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」は、「コリラックマのいちごないちにち」テーマをモチーフとしたカフェ。コリラックマが大好きないちごを用いたオムライス・パスタをはじめ、パフェ・ワッフルやヨーグルトスムージーなど、可愛い世界観のメニューが多数用意される。

さらに、店内ではカフェオリジナルグッズが購入できるほか、予約特典としてオリジナルA5クリアファイル(全5種)がランダムで1枚プレゼントされるなど、コリラックマファンには堪らない内容となっている。

6月13日のオープンに先駆け、メディア向けの内覧会が開催されたので、本稿ではメニューやグッズ、店内内装などの撮り下ろしをお届けする。

□「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」のページ

どこから手をつけていいか困る! 可愛い過ぎるキャラクターデザインのメニューが多数登場

今回のテーマカフェでは、コリラックマの大好きないちごをたっぷり使用したメニューが登場。大好きないちごを持って目を輝かせるコリラックマのオムライスや、ふわふわエスプーマが可愛いコリラックマのいちごパスタなど、いちごの鮮やかな色合いが可愛いポップな見た目のメニューが多数用意される。

また、デザートにはコリラックマをお祝いする20周年アニバーサリーケーキや、しゃぼん玉で遊ぶコリラックマと大事なおもちゃたちが可愛いいちごパフェ、大好きないちごを持ったコリラックマのワッフルが登場。コリラックマの大好物尽くしなメニューを堪能することができる。

さらに、コリラックマのいちごフロート、コリラックマのいちごつぶつぶソーダといった特別なドリンクが登場するほか、コーヒーやソフトドリンクを注文すると、コリラックマのマドラータグが添えられて提供される。

見て癒やされて、食べて幸せを感じられるメニューの数々をぜひ体験してみてほしい。

可愛すぎるメニューの数々。どこから手をつけていいのか迷ってしまいそう

コリラックマのいちごだいすきオムライス 1,790円

コリラックマのふわふわエスプーマいちご冷製パスタ 1,890円

リラックマとキイロイトリのハンバーガープレート 1,790円

コリラックマ 20th ANNIVERSARYケーキ 1,890円

コリラックマのいちごわっふる 1,590円

コリラックマのいちごつぶつぶソーダ 1,090円

ホットコーヒー(SIDE DRINK) 各790円

一緒にコリラックマ20周年をお祝いできるカフェオリジナルグッズが購入できる

カフェ店内では特別なメニューのほか、コリラックマのオリジナルグッズを購入できる。グッズにはアクリルキーホルダー、ウッドマグネット、アクリルスタンドコースター、巾着、ミニタオルがラインナップ。さらに、コリラックマのいちごフロートなどの対象ドリンクを注文すると、一緒に提供されるスーベニアのティースプーンを購入することができる。

いずれのグッズも可愛いキャラクターたちがデザインされていて、思わず集めたくなるコレクション性の高いものとなっている。なお、アクリルキーホルダー、ウッドマグネット、アクリルスタンドコースターはそれぞれ全5種からランダム提供となっているため、袋を開けるまでどのデザインが手に入るかはわからない仕様となる。

アクリルキーホルダー(ランダム5種) 825円

ウッドマグネット(ランダム5種) 880円

アクリルスタンドコースター(ランダム5種) 1,045円

巾着 1,430円

ミニタオル 1,430円

ティースプーン(ピンク/ホワイト/イエロー) 各990円

店内のテーブルや壁にもコリラックマたちのデザインがたっぷり!

店内の席数はそこまで多くなく決して広いとは言えないが、天井が高く開放感がある。壁や机にはコリラックマたちが所狭しとデザインされていて、見ているだけも楽しい。カフェの外からだと内装をしっかり見ることはできないので、ぜひカフェを利用してコリラックマ尽くしな空間を楽しんでいただきたい。

なお、カフェの利用は事前予約することができる。空きがあれば予約なしで利用できるが、席の用意ができない場合もあるとのこと。事前予約することで確実に席が確保できるだけでなく、予約特典としてオリジナルA5クリアファイル(全4種)がランダムで1枚貰えるのでオススメだ。事前予約は「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」の特設サイトより申込可能。予約料金として1名つき715円が必要となる。そのほか、予約についての注意事項などについては申込みページを確認してほしい。

□「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」インフォメーションのページ

店内は天井が高くて開放感ある作りに。壁一面にはキャラクターたちがデザイン

カフェのロゴにはコリラックマの大好物であるいちごが

みんないちご大好き

店内に飾られているパネルももちろんコリラックマ仕様

テーブルにもキャラクターたちがデザイン

こちらはテーブルの仕切り。いろんな表情のコリラックマが可愛い

店内にはグッズの販売コーナーもある

展示品としてぬいぐるみもたくさん飾られているので見ているだけで楽しい

事前予約するとランダムで1枚貰えるオリジナルA5クリアファイル(全4種)

入り口の看板。カフェの前に行くとわかりやすいので迷わずに辿りつけるかと思う

