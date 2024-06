東京ディズニーリゾートでは、東京ディズニーランド®および東京ディズニーシー®のマップをモチーフに、おなじみのアイコンやキャラクターが表現されたグッズを発売!

今回は、パークマップモチーフのポップコーンバケットを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート「パークマップモチーフ ポップコーンバケット」

価格:2,600円

発売日:2024年7月1日

販売店舗:ポップコーンワゴン

パークのマップをモチーフにしたデザインのポップコーンバケットが登場!

ふた部分に描かれているマップが立体的に浮き上がった特徴的なデザイン。

ストラップにはワンポイントの飾りパーツがついています。

見ているだけでワクワクするデザイン!

東京ディズニーリゾート「ポップコーンバケット」の紹介でした。

© Disney

※フードスーベニアは、デザイン・販売店舗・販売方法・価格の変更や品切れとなる場合があります。

