

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43963.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41885.81 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41696.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40739.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39807.80 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39782.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39624.03 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39307.45 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39026.63 75日移動平均線

38990.86 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38910.41 均衡表雲上限(日足)



38876.71 ★日経平均株価12日終値



38824.91 13週移動平均線

38821.21 6日移動平均線

38712.14 均衡表転換線(日足)

38674.28 25日移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38422.67 均衡表雲下限(日足)

38357.70 ボリンジャー:-1σ(25日)

38085.11 均衡表転換線(週足)

38041.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

37867.80 ボリンジャー:-1σ(13週)

37729.80 26週移動平均線

37724.54 ボリンジャー:-3σ(25日)

36910.69 ボリンジャー:-2σ(13週)

36814.49 均衡表基準線(週足)

35953.57 ボリンジャー:-3σ(13週)

35651.79 ボリンジャー:-1σ(26週)

35554.49 200日移動平均線

33573.78 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

31495.78 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.96(前日83.99)

ST.Slow(9日) 81.69(前日76.09)



ST.Fast(13週) 44.77(前日46.75)

ST.Slow(13週) 43.86(前日44.52)



［2024年6月12日］



株探ニュース

