　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43963.81　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41885.81　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41696.25　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40739.13　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39807.80　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39782.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39624.03　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39307.45　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39026.63　　75日移動平均線
38990.86　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41　　均衡表雲上限(日足)

38876.71　　★日経平均株価12日終値

38824.91　　13週移動平均線
38821.21　　6日移動平均線
38712.14　　均衡表転換線(日足)
38674.28　　25日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38422.67　　均衡表雲下限(日足)
38357.70　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38085.11　　均衡表転換線(週足)
38041.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37867.80　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37729.80　　26週移動平均線
37724.54　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36910.69　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49　　均衡表基準線(週足)
35953.57　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35651.79　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35554.49　　200日移動平均線
33573.78　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
31495.78　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.96(前日83.99)
ST.Slow(9日)　　81.69(前日76.09)

ST.Fast(13週)　 44.77(前日46.75)
ST.Slow(13週)　 43.86(前日44.52)

［2024年6月12日］

株探ニュース