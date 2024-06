大創産業(DAISO/ダイソー)が展開する300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」に、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』モチーフのグッズが登場!

淡いカラーが大人かわいいデザイン。

レジャーシーンに便利なアイテムなど33種類がラインナップされています。

ダイソー「THREEPPY(スリーピー)」 ディズニー「ふしぎの国のアリス」オリジナルデザインシリーズ

発売日:2024年6月15日より順次

価格:300円〜500円

発売店舗数:ECを含む全国 約480店舗

商品種類:33種

大創産業が展開する300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」は、「こころ躍る日用品」をコンセプトに、遊び心や彩りを持ち味にした大人可愛い雑貨を追求するブランド。

そんな「THREEPPY」に、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』デザインのグッズが登場!

保冷剤、2個セット

保冷剤、2個セット(ふしぎの国のアリス)A保冷剤、2個セット(ふしぎの国のアリス)B

お弁当の持ち歩きに便利な保冷剤。

淡いカラーのアートとキラキラ感がおしゃれ!

ヤングオイスターやハートの女王、白うさぎ、マッドハッター(いかれ帽子屋)、3月うさぎ、眠りねずみなどが描かれています。

かわいい形にも注目です。

ドリンクボトル、500ml

ドリンクボトル、500mL(ふしぎの国のアリス)Aドリンクボトル、500mL(ふしぎの国のアリス)B

好きな飲み物を入れて持ち歩けるドリンクボトル。

ティーパーティーの様子を描いた大きな絵柄と、物語に登場するいろんなキャラクターが描かれた総柄の2種類です。

ペットボトルがそのまま入るステンレスボトル

ペットボトルがそのまま入るステンレスボトル(ふしぎの国のアリス)Aペットボトルがそのまま入るステンレスボトル(ふしぎの国のアリス)B

ペットボトルがそのまま入って温度をキープできるステンレスボトル。

ブルー系とピンク系の2種類です。

ラッチバッグ

マチ広ランチバッグ(ふしぎの国のアリス)Aマチ広ランチバッグ(ふしぎの国のアリス)B保冷保温お弁当バッグ(ふしぎの国のアリス)A保冷保温お弁当バッグ(ふしぎの国のアリス)B保冷保温ソフトクーラーバッグ(ふしぎの国のアリス)A保冷保温ソフトクーラーバッグ(ふしぎの国のアリス)Bランチ巾着(ふしぎの国のアリス)Aランチ巾着(ふしぎの国のアリス)B

お弁当の持ち歩きに毎日使いたいランチバッグも種類豊富にラインナップ。

用途や大きさにあわせて選べます☆

ペットボトルホルダー(ふしぎの国のアリス)Aペットボトルホルダー(ふしぎの国のアリス)Bマルシェバッグ(ふしぎの国のアリス)Aマルシェバッグ(ふしぎの国のアリス)Bエコバッグ(ふしぎの国のアリス)Aエコバッグ(ふしぎの国のアリス)Bレジャーシート、160cm×100cm(ふしぎの国のアリス)レジャーシート、140cm×90cm(ふしぎの国のアリス)レジャーバッグ(ふしぎの国のアリス)カトラリーセット、スプーン&箸(ふしぎの国のアリス)Aカトラリーセット、スプーン&箸(ふしぎの国のアリス)B2段ランチボックス、丸形(ふしぎの国のアリス)A2段ランチボックス、丸形(ふしぎの国のアリス)B2段ランチボックス、三角形(ふしぎの国のアリス)A2段ランチボックス、三角形(ふしぎの国のアリス)Bステンレスボトル(ふしぎの国のアリス)Aステンレスボトル(ふしぎの国のアリス)B取手付バスケット(ふしぎの国のアリス)A取手付バスケット(ふしぎの国のアリス)B

このほかにも遠足や運動会、レジャーシーンで使いたいグッズが揃います。

ピンク系、ブルー系からお気に入りを探してみてくださいね!

ダイソー「THREEPPY(スリーピー)」 ディズニー「ふしぎの国のアリス」オリジナルデザインシリーズは、2024年6月15日より順次発売です。

※店舗により取扱いが異なり、売り切れの場合もあります

©Disney

