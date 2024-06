バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、SNSで話題沸騰中の漫画「ねこに転生したおじさん」の「プンちゃん」が登場!

バンプレスト「ねこに転生したおじさん おおきなSOFVIMATES〜プンちゃん〜」

©yajima

登場時期:2024年6月25日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約14cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00006440/

SNSで話題沸騰中の漫画「ねこに転生したおじさん」からプンちゃんがついに立体化!

約14cmの存在感のあるソフビフィギュアになりました。

灰色のハチワレ柄がチャームポイントのプンちゃんがちょこんとお座り。

ねこらしい丸みを帯びたフォルムも特徴です。

キラキラとした瞳でこちらを見上げている様子は、社長でなくてもメロメロになってしまいそうなかわいさ!

デスクの上やコレクションケースなど、お気に入りの場所においておきたいアイテムです。

バンプレスト「ねこに転生したおじさん おおきなSOFVIMATES〜プンちゃん〜」は、2024年6月25日(火)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

