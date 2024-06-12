¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ß¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢90Ç¯Âå¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¡×ºÆ¸½¤ÎÀ±·Á¥È¥¦¥¬¡¼¥É
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹(CONVERSE)¤«¤é¡¢¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó(NEXUSVII.)¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ HS D/NX(ONE STAR HS D/NX)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯6·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡¡¢¥ô¥¤.¥¤¡¼.¥¨¥ë(V.E.L.)¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
90Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
2022Ç¯5·î¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤È¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï1990Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥Ã¥¥·¥å¡¼¥º¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËìûÉôÊ¬¤Ë¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ HS D/NX¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÁÇºà¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄ§Åª¤ÊÀ±·Á¥È¥¦¥¬¡¼¥É¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÆâÂ¦¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥´¥à¤ÇÂ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡¢ÃåÃ¦ÍÆ°×¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ß¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ HS D/NX¡×
È¯Çä»þ´ü¡§2024Ç¯6·î13Æü(ÌÚ)¡Á½ç¼¡
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¡¦2024Ç¯6·î13Æü(ÌÚ) Àè¹ÔÈÎÇä
¥ô¥¤.¥¤¡¼.¥¨¥ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥ó(Mr. Clean)¡¢¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨¥ô¥¤.¥¤¡¼.¥¨¥ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï12:00¡¢¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï13:00¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï14:00¤«¤éÈÎÇä
¡¦2024Ç¯6·î14Æü(¶â)12:00¡Á6·î17Æü(·î)10:00 Àè¹ÔÍ½Ìó
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¦2024Ç¯6·î21Æü(¶â) ÄÌ¾ïÈÎÇä
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¥á¥ó¥º¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
²Á³Ê¡§17,600±ß
¥µ¥¤¥º¡§23.0¡Á29.0cm
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ß¥Í¥¯¥µ¥¹¥»¥Ö¥ó¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢90Ç¯Âå¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¡×ºÆ¸½¤ÎÀ±·Á¥È¥¦¥¬¡¼¥É