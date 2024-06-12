【ユーロ圏】
ドイツ経常収支（4月）時刻未定
予想　N/A　前回　276.0億ユーロ

【インド】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:00
予想　4.8%　前回　4.83%（前年比)

鉱工業生産指数（4月）21:00
予想　4.6%　前回　4.9%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/01 - 06/07）20:00
予想　N/A　前回　-5.2%（前週比)

消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　3.4%　前回　3.4%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.5%　前回　3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

FRB政策金利(FOMC)（6月）13日03:00
予想　5.5%　前回　5.5%（上限金利)
予想　5.25%　前回　5.25%（下限金利)


※予定は変更されることがあります。