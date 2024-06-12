【ユーロ圏】

ドイツ経常収支（4月）時刻未定

予想 N/A 前回 276.0億ユーロ



【インド】

消費者物価指数（CPI）（5月）21:00

予想 4.8% 前回 4.83%（前年比)



鉱工業生産指数（4月）21:00

予想 4.6% 前回 4.9%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（06/01 - 06/07）20:00

予想 N/A 前回 -5.2%（前週比)



消費者物価指数（CPI）（5月）21:30

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



FRB政策金利(FOMC)（6月）13日03:00

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)





※予定は変更されることがあります。

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