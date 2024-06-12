これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ経常収支（4月）時刻未定
予想 N/A 前回 276.0億ユーロ
【インド】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:00
予想 4.8% 前回 4.83%（前年比)
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想 4.6% 前回 4.9%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/01 - 06/07）20:00
予想 N/A 前回 -5.2%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
FRB政策金利(FOMC)（6月）13日03:00
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
※予定は変更されることがあります。
ドイツ経常収支（4月）時刻未定
予想 N/A 前回 276.0億ユーロ
【インド】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:00
予想 4.8% 前回 4.83%（前年比)
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想 4.6% 前回 4.9%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/01 - 06/07）20:00
予想 N/A 前回 -5.2%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
FRB政策金利(FOMC)（6月）13日03:00
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
※予定は変更されることがあります。