◆那須ほほみ・西垣匠ら出演者発表

【モデルプレス=2024/06/12】7月13日に愛媛県武道館にて開催される、四国地方初の「TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 松山 2024)」。このたび、第4弾出演者が解禁された。雑誌「ViVi」専属の人気モデルで、映画初出演にして初主演に抜擢された映画「マイスモールランド」では「2022年 第96回キネマ旬報ベスト・テン」新人女優賞を受賞、さらに、映画化も決定している人気ドラマ「ACMA:GAME アクマゲーム」出演をはじめ、唯一無二の存在感で女優としても活躍をする嵐莉菜 、そしてモデルや女優、タレントなどマルチに活躍する“イマドキガール”で、今年2024年4月16日には自身初となるプロデュースブランドもローンチした那須ほほみらがゲストモデルとして登場。

◆メインアーティストに藤原大祐

◆四国地方初開催「TGC 松山 2024」テーマは「The Next Chapter」

◆「TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」開催概要

今年2024年11月22日に公開を控える映画『六人の嘘つきな大学生』出演をはじめ、2024年に入り既にドラマ・映画含む6作品への出演が発表されるなど今注目の若手俳優・西垣匠、2024年10月2日より全国5都市にて全10公演のファンミーティング開催が決定した、『よるのブランチ』(TBS)準レギュラーも務める人気リアル兄弟ユニット・もーりーしゅーとらがゲストに決定した。メインアーティストには、 現在放送中のドラマ「柚木さんちの四兄弟。」(NHK総合)にてテレビドラマ初主演を務めている注目の若手俳優でありながら、アーティストとしても、2023年10月4日にリリースされた「SHOW TiME」でメジャーデビュー、自身で作詞・作曲・アレンジまでを手掛け、今年2024年には、東京・大阪にてワンマンライブ「TiU POP SHOW II “We Are HERO We Are JOKER”」を開催した藤原大祐が決定。「TGC」初ライブパフォーマンスを披露する。四国地方初開催となる「TGC 松山 2024」のテーマは「The Next Chapter」。明治27年(1894)の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和。時代とともに輝き続ける、道後温泉本館。5年半に渡る保存修理工事を終え、歴史的、文化的価値を時代に受け継ぐ準備ができた愛媛県松山市のシンボルが再び息を吹き返す。130年変わらない松山の景色が帰ってきた最初の週末に、四国地方初となる「TGC 松山 2024」が開催される。(modelpress編集部)日時:2024年7月13日(土)開場12:00 開演13:00 終演17:00(予定)会場:愛媛県武道館(〒790‐0948 愛媛県松山市市坪西町551)ゲストモデル:安藤星来、嵐莉菜、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鈴木ゆうか、鶴嶋乃愛、那須ほほみ、みとゆな、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ 他 ※50音順ゲスト:王林、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、本田響矢、村重杏奈、もーりーしゅーと、山下幸輝 他 ※50音順メインアーティスト:BUDDiiS、藤原大祐、LIL LEAGUE 他 ※50音順ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース【Not Sponsored 記事】