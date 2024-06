2024年7月13日(土)に愛媛県武道館(愛媛県松山市)にて開催を予定している『TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 松山 2024)』が追加情報を発表。好評につき、2024年6月15日(土)10:00からチケットの追加販売が決定した。

『TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

豪華出演者第4弾発表

雑誌「ViVi」専属の人気モデルで、映画初出演にして初主演に抜擢された映画「マイスモールランド」では「2022年 第96回キネマ旬報ベスト・テン」新人女優賞を受賞。さらに、映画化も決定している大人気ドラマ「ACMA:GAME アクマゲーム」出演をはじめ、唯一無二の存在感で女優としても活躍をする嵐莉菜が参戦。

そしてモデルや女優、タレントなどマルチに活躍する“イマドキガール”で、今年2024年4月16日(火)には自身初となるプロデュースブランドもローンチした那須ほほみらがゲストモデルに決定。

今年2024年11月22日(金)に公開を控える映画「六人の嘘つきな大学生」出演をはじめ、2024年に入り既にドラマ・映画含む6作品への出演が発表されるなど今注目の若手俳優西垣匠が出演決定。

2024年10月2日(水)より全国5都市にて全10公演のファンミーティング開催が決定、TBS「よるのブランチ」準レギュラーも務める大人気リアル兄弟ユニットもーりーしゅーとらがゲストに決定した。

さらにメインアーティストには、現在放送中のドラマ「柚木さんちの四兄弟。」にてテレビドラマ初主演を務めている大注目の若手俳優でありながら、アーティストとしても、2023年10月4日(水)にリリースされた「SHOW TiME」でメジャーデビュー。自身で作詞・作曲・アレンジまでを手掛け、今年2024年には、東京・大阪にてワンマンライブ「TiU POP SHOW II “We Are HERO We Are JOKER”」を開催した藤原大祐が決定。

ブランドラインアップ発表

【JUMELLE(ジュメロ)】

洋服だけではなくバッグや靴など小物まで、ディレクターのこだわりが詰まったオリジナルアイテムを展開し、今日の自分を”スキになる”、デザイン性と機能性を重視した新しいアイテムを生み出すブランド

【moment+(モーメントプラス)】

TGC常連の人気ブランドで、手軽に、トレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供し、女性が輝く瞬間に寄り添うブランド

【Re:EDIT(リエディ)】

変化を恐れず、時代をリードし続ける女性に寄り添うブランドで、サステナブルかつエシカルなトレンドアイテムを提案するブランド

【REDYAZEL(レディアゼル)】

先進的なガーリーと品のある色っぽさを組み合わせた、型にとらわれない新しいガーリースタイル「ロマンティックガーリー」を提案する人気ブランド

【RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオ クラウンズ ワイド ボウル)】

スケーターやサーフカルチャーをベースに、ヘルシーな身体を引き立てるオーセンティックな素材のアイテムを展開するブランド

【WEGO(ウィゴー)】

全国に約170以上のストアを展開し2024年に30周年を迎える大人気ブランド

【niko and …(ニコアンド)】

アパレルや雑貨、家具、飲食を展開するスタイルエディトリアルブランド

【PAGEBOY(ページボーイ)】

「オンナマエ」な女性に向けて、COOL / MODE / STREETをキーワードに、時代と気分にあった、自分らしいスタイルを提案するブランド

【RETRO GIRL(レトロガール)】

自分らしい”ベーシックアイテム”と新しい自分の”トレンドアイテム”を展開する、今らしいファッションを楽しむ女性のためのブランド

【ブランドVIS(ヴィス)】

気分が上がる、女度が上がる、“高感度”なアイテムで作る“好感度”なスタイリングを提案し、ハッとさせる色や柄、エアリーな素材感、華やかなディティールでファッションを楽しむすべての女性を応援するブランド

今後の追加情報も乞うご期待!

イベント概要

【TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION】

●日時

2024年7月13日(土) 開場12:00 開演13:00 終演17:00(予定)

●会場

愛媛県武道館(〒790-0948愛媛県松山市市坪西町551)

●チケット

【入場料】

アリーナS席:完売御礼

アリーナA席:一般販売:12,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

スタンド席:一般販売: 9,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

スタンド見切れ席:一般販売: 9,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

スタンディング:一般販売: 8,000円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第一弾】終了

【先行販売第二弾】終了

【一般販売】終了

【追加販売】2024年06月15日(土)10:00から

https://eplus.jp/tgc-m/

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

DUKE松山 TEL:089-947-3535(11:00〜17:00 / 土日祝日を除く)

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鈴木ゆうか、鶴嶋乃愛、那須ほほみ、新沼凛空、藤本リリー、みとゆな、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ 他 ※50音順

●ゲスト

王林、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、本田響矢、村重杏奈、もーりーしゅーと、山下幸輝 他 ※50音順

●メインアーティスト

BUDDiiS、藤原大祐、LIL LEAGUE 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト