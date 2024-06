AMDは6月10日、展開中のグラフィックス製品のうち「Radeon RX 7800 XT」「Radeon RX 7700 XT」を対象に、ゲームバンドルキャンペーンを開始した。実施期間は2024年6月11日20時から2024年7月21日12時59分59秒までだが、予定数配布によって予告なく終了する場合がある。AMD Radeon RX 7800 XT / 7700 XT購入で『Avatar』『Lies of P』『Starfield』などから1つもらえる

「Radeon RX 7800 XT」「Radeon RX 7700 XT」を購入すると、『Avatar: Frontiers of Pandora』『Starfield』『Lies of P』『Company of Heroes 3』から1つ選んでゲームをもらえるバンドルキャンペーン。キャンペーン自体は2024年7月21日12時59分59秒まで行われ、コードの引き換えは8月17日までに完了する必要がある。詳細は引き換えページまで。