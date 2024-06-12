中国・華夏航空のコルラ−敦煌−嘉峪関線が就航
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港に到着した華夏航空のコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌6月12日】中国の地域航空会社、華夏航空は11日、新疆ウイグル自治区庫爾勒（コルラ）市−甘粛省敦煌市−同嘉峪関市を結ぶ新路線を就航させた。火、木、土曜日の週3往復運航。3都市間の移動が速く便利になり、コルラ、敦煌、嘉峪関の地域観光経済の発展促進にプラス効果が期待される。
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港に到着した華夏航空のコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港に到着した華夏航空のコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で、華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便から降り立つ乗客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で、華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便から降り立つ乗客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で、華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便から降り立つ乗客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で、華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便から降り立つ乗客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で、華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線の第1便から降り立つ乗客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で記念撮影する華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線第1便のクルーと空港スタッフ。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、甘粛省の敦煌莫高国際空港で記念撮影する華夏航空が運航するコルラ−敦煌−嘉峪関路線第1便のクルーと空港スタッフ。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）