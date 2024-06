「サンリオキャラクターフェス」、沖縄アリーナで開催！キャラクターたちに会える

8月10日(土)〜18日(日)の9日間、沖縄アリーナ主催にて「サンリオキャラクターフェス2024 in沖縄アリーナ」が開催される。今回、九州・沖縄地区では初開催となり、見て、撮って、遊んで、買って楽しめる企画となっている。

「サンリオキャラクターフェス」は、「みんなのまちにサンリオピューロランドがやってくる!」をキャッチフレーズに、ハローキティをはじめとするたくさんのサンリオのキャラクターたちに会えるスペシャルイベント。



巨大バルーンフォトスポットや好きなキャラクターに会えるキャラクターグリーティングランド、ハローキティと一緒に歌やダンスで盛り上がるハローキティライブステージなど毎日楽しめるコンテンツが盛りだくさんとなっている。また、「サンリオキャラクターフェス」ならではのオリジナルグッズもアリーナショップ内にて販売される。

なお、画像は過去の別会場での様子となる。

6月14日(金)より前売り券を販売

「サンリオキャラクターフェス2024 in沖縄アリーナ」の開催期間は、8月10日(土)〜18日(日)。時間は、平日11:00〜19:00。土日祝10:00〜19:00。最終入場は各日終了時間の30分前となる。

チケットの販売開始は、6月14日(金)10:00〜。沖縄県内のファミリーマート各店(イープラス)にて。

チケットの料金は、前売り券・平日が大人1,700円(税込)、中高生1,000円(税込)、小学生以下800円(税込)。土日祝が、大人2,000円(税込)、中高生1,200円(税込)、小学生以下1,000円(税込)。当日券・平日が、大人2,200円(税込)、中高生1,500円(税込)、小学生以下1,300円(税込)。土日祝が、大人2,500円(税込)、中高生1,700円(税込)、小学生以下1,500円(税込)。

前売券が完売した場合、当日券の販売はない。2歳以下の入場料は、無料。

また会場内では入場券とは別にプレイ券(1枚400円)で遊べる有料エリアを一部備える。場内にて券売機を用意しているので、プレイ券を購入の上楽しもう。エリアによって、プレイ券の枚数は異なる。

詳細については、イベント特設サイトを確認しよう。

九州・沖縄地区では初開催!夏休みは家族、友人を誘って「サンリオキャラクターフェス2024 in沖縄アリーナ」へ行こう!

■沖縄アリーナ

住所:沖縄県沖縄市山内1-16-1

イベント特設サイト:https://okinawa-arena.jp/events/special/sanrio-fes

イープラス:https://eplus.jp/scf_2024

