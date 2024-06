【「舞妓さんちのまかないさん」第125話】6月12日 公開

小学館はコミック配信サイト「pixivコミック」にて、マンガ「舞妓さんちのまかないさん」第125話「いつもと違う顔」を6月12日に公開した。

「舞妓さんちのまかないさん」は、花街で共同生活を送る舞妓たちの日常を食生活中心で描いたマンガ。最新話となる第125話では、祇園祭の帰り道に百はなの変化に気づいた百子が、芸舞子に昔から伝わる「おまじない」を勧める様子が描かれる。

□「舞妓さんちのまかないさん」第125話のページ

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.