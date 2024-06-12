夏アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」キービジュアル公開！ 第2クール放送日時・配信情報発表！

夏アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの第2クールのキービジュアル、放送日時・配信情報が発表された。

「NieR:Automata」（ニーア オートマタ）は、2017年2月23日にスクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手掛け、全世界での累計出荷・ダウンロード販売本数が800万本を突破した大人気アクションRPG。アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」は、2023年1月より第1クールがTV放送された。

⇒TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール制作決定！ 予告動画公開！

今回、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールのキービジュアル、放送日時・配信情報が発表された。

【第２クール キービジュアル発表！】

「生と死を繰り返す螺旋に……「彼等」は囚われ続けている。」



今回、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールのキービジュアルが公開された。

2B、9S、A2の3体のアンドロイドと赤い少女が集合したビジュアルは、キャラクターデザイン・総作画監督である中井準さんの描き下ろしにて描かれている。



これまで発表されてきた第１弾〜第3弾ビジュアルの全容が見えたことで、2B達を監視する赤い少女の存在が際立ち、これからの物語の展開を暗示させるような１枚となっている。

【第2クールの放送日時・配信情報が公開！】

またアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの放送日時・配信情報が公開された。



＜放送日時>

2024年7月5日より毎週金曜23時30分から、TOKYO MXほかにて順次放送開始

TOKYO MX/とちぎテレビ/群馬テレビ/BS11：2024年7月5日より 毎週金曜 23:30〜

読売テレビ：2024年7月8日より 毎週月曜 26:29〜

中京テレビ：2024年7月9日より 毎週火曜 25:57〜

福岡放送：2024年7月9日より 毎週火曜 25:59〜

札幌テレビ：2024年7月11日より 毎週木曜 25:59〜

アニマックス：2024年8月10日より 毎週土曜 22:30〜





＜配信情報＞

DMM TV・dアニメストア・dアニメストア for Prime Video・dアニメストア ニコニコ支店にて、2024年7月5日より 毎週金曜 24時00分〜 先行配信予定

ほか各配信プラットフォームでも、2024年7月8日より 毎週月曜 12時00分以降 順次配信予定

Netflix/FOD/ABEMA/U-NEXT/アニメ放題/バンダイチャンネル/Hulu/Prime Video/WOWOWオンデマンド/ニコニコチャンネル/TELASA（見放題プラン）/J:COM STREAM（見放題）/auスマートパスプレミアム/milplus見放題パックプライム/ニコニコ生放送/マンガUP!

【ポストカード配布決定！】

配布イベント情報

さらにアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの放送開始を記念して、特製ポストカードの配布が決定した。本日6月12日(水)の新宿エリアでの先行配布を皮切りに、全国アニメショップやレコード店、家電量販店にて無料で受け取れるのでぜひチェックしてほしい。＜配布物＞「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール特製ポストカード＜先行配布開始日＞2024年6月12日(水)〜＜先行配布店舗＞アニメイト新宿タワーレコード新宿店ヨドバシカメラ 新宿西口本店＜全国配布開始日＞2024年6月19日(水)〜＜全国配布店舗＞アニメイト札幌/アニメイト仙台/アニメイト新潟/アニメイト宇都宮/アニメイト高崎/アニメイト横浜ビブレ/アニメイト名古屋/アニメイト大阪日本橋/アニメイト広島/アニメイト福岡パルコ/AKIHABARAゲーマーズ本店/ゲーマーズ名古屋店/ゲーマーズ大阪店/ソフマップAKIBAアミューズメント館/ソフマップ 名古屋駅西店/ソフマップなんば店/ソフマップ 神戸ハーバーランド店/タワーレコード渋谷店/タワーレコード名古屋近鉄パッセ店/タワーレコード梅田NU茶屋町店/ヨドバシカメラ マルチメディアＡkiba/ヨドバシカメラ マルチメディア町田/ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺/ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店/ヨドバシカメラ マルチメディア横浜/ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン/ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

※配布物はなくなり次第終了。

※ひとり1枚まで。複数回の受け取りが判明した場合、配布をお断りさせていただく場合あり。

※譲渡、転売行為などは禁止。

※不測の事態等により、事前の予告なくイベントが中止・変更となる場合あり。



【作品情報】

■アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール

＜放送＞

2024年7月5日より毎週金曜23時30分から、TOKYO MXほかにて順次放送開始

TOKYO MX/とちぎテレビ/群馬テレビ/BS11：2024年7月5日より 毎週金曜 23:30〜

読売テレビ：2024年7月8日より 毎週月曜 26:29〜

中京テレビ：2024年7月9日より 毎週火曜 25:57〜

福岡放送：2024年7月9日より 毎週火曜 25:59〜

札幌テレビ：2024年7月11日より 毎週木曜 25:59〜

アニマックス：2024年8月10日より 毎週土曜 22:30〜





＜配信＞

DMM TV・dアニメストア・dアニメストア for Prime Video・dアニメストア ニコニコ支店にて、2024年7月5日より 毎週金曜 24時00分〜 先行配信予定

ほか各配信プラットフォームでも、2024年7月8日より 毎週月曜 12時00分以降 順次配信予定

Netflix/FOD/ABEMA/U-NEXT/アニメ放題/バンダイチャンネル/Hulu/Prime Video/WOWOWオンデマンド/ニコニコチャンネル/TELASA（見放題プラン）/J:COM STREAM（見放題）/auスマートパスプレミアム/milplus見放題パックプライム/ニコニコ生放送/マンガUP!





＜STAFF＞

原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）

監督：益山亮司

シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司

キャラクターデザイン・総作画監督：中井 準

CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝

2Dワークス：平賀みえ

軍事考証：金子賢一

美術監修：加藤 浩（ととにゃん）

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

美術：ととにゃん

美術設定：高橋武之

色彩設計：茂木孝浩

CGディレクター：野間裕介

撮影監督：青嶋俊明

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：MONACA

音響監督：長崎行男

制作：A-1 Pictures

製作：人類会議





＜CAST＞

2B：石川由依

9S：花江夏樹

A2：諏訪彩花

ポッド０４２：安元洋貴

ポッド１５３：あきやまかおる

パスカル：悠木 碧

司令官：加納千秋

オペレーター６Ｏ：磯部恵子

オペレーター２１Ｏ：初美メアリ

リリィ：種粼敦美

デボル／ポポル：白石涼子





＜WEB＞

公式HP https://nierautomata-anime.com

X @NieR_A_ANIME https://twitter.com/NieR_A_ANIME/

Instagram @nieranime https://www.instagram.com/nieranime/



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