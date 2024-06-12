夏アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」キービジュアル公開！ 第2クール放送日時・配信情報発表！
夏アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの第2クールのキービジュアル、放送日時・配信情報が発表された。
「NieR:Automata」（ニーア オートマタ）は、2017年2月23日にスクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手掛け、全世界での累計出荷・ダウンロード販売本数が800万本を突破した大人気アクションRPG。アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」は、2023年1月より第1クールがTV放送された。
⇒TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール制作決定！ 予告動画公開！
今回、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールのキービジュアル、放送日時・配信情報が発表された。
【第２クール キービジュアル発表！】
「生と死を繰り返す螺旋に……「彼等」は囚われ続けている。」
今回、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールのキービジュアルが公開された。
2B、9S、A2の3体のアンドロイドと赤い少女が集合したビジュアルは、キャラクターデザイン・総作画監督である中井準さんの描き下ろしにて描かれている。
これまで発表されてきた第１弾〜第3弾ビジュアルの全容が見えたことで、2B達を監視する赤い少女の存在が際立ち、これからの物語の展開を暗示させるような１枚となっている。
【第2クールの放送日時・配信情報が公開！】
またアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの放送日時・配信情報が公開された。
＜放送日時>
2024年7月5日より毎週金曜23時30分から、TOKYO MXほかにて順次放送開始
TOKYO MX/とちぎテレビ/群馬テレビ/BS11：2024年7月5日より 毎週金曜 23:30〜
読売テレビ：2024年7月8日より 毎週月曜 26:29〜
中京テレビ：2024年7月9日より 毎週火曜 25:57〜
福岡放送：2024年7月9日より 毎週火曜 25:59〜
札幌テレビ：2024年7月11日より 毎週木曜 25:59〜
アニマックス：2024年8月10日より 毎週土曜 22:30〜
＜配信情報＞
DMM TV・dアニメストア・dアニメストア for Prime Video・dアニメストア ニコニコ支店にて、2024年7月5日より 毎週金曜 24時00分〜 先行配信予定
ほか各配信プラットフォームでも、2024年7月8日より 毎週月曜 12時00分以降 順次配信予定
Netflix/FOD/ABEMA/U-NEXT/アニメ放題/バンダイチャンネル/Hulu/Prime Video/WOWOWオンデマンド/ニコニコチャンネル/TELASA（見放題プラン）/J:COM STREAM（見放題）/auスマートパスプレミアム/milplus見放題パックプライム/ニコニコ生放送/マンガUP!
【ポストカード配布決定！】
さらにアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの放送開始を記念して、特製ポストカードの配布が決定した。本日6月12日(水)の新宿エリアでの先行配布を皮切りに、全国アニメショップやレコード店、家電量販店にて無料で受け取れるのでぜひチェックしてほしい。
配布イベント情報
＜配布物＞
「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール特製ポストカード
＜先行配布開始日＞
2024年6月12日(水)〜
＜先行配布店舗＞
アニメイト新宿
タワーレコード新宿店
ヨドバシカメラ 新宿西口本店
＜全国配布開始日＞
2024年6月19日(水)〜
＜全国配布店舗＞
アニメイト札幌/アニメイト仙台/アニメイト新潟/アニメイト宇都宮/アニメイト高崎/アニメイト横浜ビブレ/アニメイト名古屋/アニメイト大阪日本橋/アニメイト広島/アニメイト福岡パルコ/AKIHABARAゲーマーズ本店/ゲーマーズ名古屋店/ゲーマーズ大阪店/ソフマップAKIBAアミューズメント館/ソフマップ 名古屋駅西店/ソフマップなんば店/ソフマップ 神戸ハーバーランド店/タワーレコード渋谷店/タワーレコード名古屋近鉄パッセ店/タワーレコード梅田NU茶屋町店/ヨドバシカメラ マルチメディアＡkiba/ヨドバシカメラ マルチメディア町田/ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺/ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店/ヨドバシカメラ マルチメディア横浜/ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン/ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
※配布物はなくなり次第終了。
※ひとり1枚まで。複数回の受け取りが判明した場合、配布をお断りさせていただく場合あり。
※譲渡、転売行為などは禁止。
※不測の事態等により、事前の予告なくイベントが中止・変更となる場合あり。
【作品情報】
■アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール
＜放送＞
2024年7月5日より毎週金曜23時30分から、TOKYO MXほかにて順次放送開始
TOKYO MX/とちぎテレビ/群馬テレビ/BS11：2024年7月5日より 毎週金曜 23:30〜
読売テレビ：2024年7月8日より 毎週月曜 26:29〜
中京テレビ：2024年7月9日より 毎週火曜 25:57〜
福岡放送：2024年7月9日より 毎週火曜 25:59〜
札幌テレビ：2024年7月11日より 毎週木曜 25:59〜
アニマックス：2024年8月10日より 毎週土曜 22:30〜
＜配信＞
DMM TV・dアニメストア・dアニメストア for Prime Video・dアニメストア ニコニコ支店にて、2024年7月5日より 毎週金曜 24時00分〜 先行配信予定
ほか各配信プラットフォームでも、2024年7月8日より 毎週月曜 12時00分以降 順次配信予定
Netflix/FOD/ABEMA/U-NEXT/アニメ放題/バンダイチャンネル/Hulu/Prime Video/WOWOWオンデマンド/ニコニコチャンネル/TELASA（見放題プラン）/J:COM STREAM（見放題）/auスマートパスプレミアム/milplus見放題パックプライム/ニコニコ生放送/マンガUP!
＜STAFF＞
原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）
監督：益山亮司
シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司
キャラクターデザイン・総作画監督：中井 準
CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝
2Dワークス：平賀みえ
軍事考証：金子賢一
美術監修：加藤 浩（ととにゃん）
美術監督：坂上裕文（ととにゃん）
美術：ととにゃん
美術設定：高橋武之
色彩設計：茂木孝浩
CGディレクター：野間裕介
撮影監督：青嶋俊明
編集：三嶋章紀（三嶋編集室）
音楽：MONACA
音響監督：長崎行男
制作：A-1 Pictures
製作：人類会議
＜CAST＞
2B：石川由依
9S：花江夏樹
A2：諏訪彩花
ポッド０４２：安元洋貴
ポッド１５３：あきやまかおる
パスカル：悠木 碧
司令官：加納千秋
オペレーター６Ｏ：磯部恵子
オペレーター２１Ｏ：初美メアリ
リリィ：種粼敦美
デボル／ポポル：白石涼子
＜WEB＞
公式HP https://nierautomata-anime.com
X @NieR_A_ANIME https://twitter.com/NieR_A_ANIME/
Instagram @nieranime https://www.instagram.com/nieranime/
(C)SQUARE ENIX／人類会議
>> 夏アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」キービジュアル公開！ 第2クール放送日時・配信情報発表！ の元記事はこちら