タリーズコーヒーが展開する、日本ならではの素材の魅力を伝えるプロジェクト 「FUN FAN JAPAN!」

「FUN FAN JAPAN!」の第2弾として「出雲生姜のドライジンジャーエール」と「彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ」が発売されます☆

タリーズコーヒー「FUN FAN JAPAN!」第2弾「出雲生姜のドライジンジャーエール/彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ」

発売日:2024年6月19日(水)

タリーズコーヒーが展開する、“日本を楽しみ、日本のファンになろう!”という意味の造語を用いたプロジェクト「FUN FAN JAPAN!」

「日本国内のすばらしい素材を通し、お客様へ新たな価値体験を届けたい」という思いのもとスタートしたプロジェクトです。

そんな「FUN FAN JAPAN!」第2弾メニューとして「出雲生姜のドライジンジャーエール」と「彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ」がラインナップされます☆

出雲生姜のドライジンジャーエール

価格:680円(税込)

サイズ:Tallのみ

島根県出雲市産出雲生姜を使用したタリーズオリジナルの「出雲生姜のドライジンジャーエール」

出雲生姜の特長であるピリッと辛味の効いた味わいが楽しめます。

トッピングした輪切りレモンの爽やかな香りと辛口で爽快な喉ごしは、暑い季節のリフレッシュにおすすめです。

彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ

価格:単品 880円(税込)/セット:1,170円(税込)〜

日本三大昆布のひとつとされている利尻昆布のだしの旨みと、唐辛子の程よい辛味の効いた味わいが楽しめる「彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ」

赤パプリカや小松菜などの野菜で彩りも鮮やかに仕上げられたメニューです。

香ばしい焼きあごの風味と利尻昆布だしの上品でまろやかな旨みが、お好みのドリンクと合わせて堪能できます。

販売中「出雲生姜のドライジンジャーシロップ」

価格:1,280円(税込)

様々なアレンジで楽しむことができる「出雲生姜のドライジンジャーシロップ」も販売中。

ピリッとした出雲生姜の辛味を活かした辛口ジンジャーシロップです。

「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトの第2弾として、出雲生姜を使ったジンジャーエールと、利尻昆布のだしがきいたペペロンチーノ。

タリーズコーヒーにて2024年6月19日より販売が開始される「出雲生姜のドライジンジャーエール」と「彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ」の紹介でした☆

