ヴィークレアが展開するハチミツコスメブランド”&honey”から、ディズニーアニメーション『おしゃれキャット』デザインが数量限定で登場!

パサつきケアに特化したヘアケアグッズ「&honey Pixie(アンドハニー ピクシー)/マリー」が新たに発売されます☆

ヴィークレア ディズニー『おしゃれキャット』&honey Pixie(アンドハニー ピクシー)/マリー

発売日:2024年6月19日(水)

ラインナップ:

アンドハニー ピクシー /マリー シャンプー&ヘアトリートメント ペアセット価格:3,080円(税込)セット内容:シャンプー本体1個、トリートメント本体1個、4STEPお試し1個入り容量:440mL+440g+(10mL+10g+3mL+10mL)アンドハニー ピクシー /マリー ヘアオイル3.0価格:1,540円(税込)容量:100mL

ヴィークレアの&honeyブランドから、ディズニーアニメーション映画『おしゃれキャット』限定パッケージが数量限定で新たに登場。

&honey史上最高のサラサラな仕上がりで、パサつきやからまりに悩む方におすすめの「&honey Pixie(アンドハニー ピクシー)/マリー」が展開されます。

ハチミツ美容でパサつきをケアしてくれる、厳選した3種のハチミツを独自比率で配合。

ハチミツの保湿力でしっかりケアしてくれるほか絡まりを抑え、指通りの良い美髪へ導いてくれるヘアケアグッズです。

「&honey Pixie/マリー」には、上品なフローラルが重なり合うシャンティフルールハニーの香りを使用。

華やかなバスタイムを演出してくれるシャンプー&ヘアトリートメント ペアセットとヘアオイルがラインナップされます☆

ディズニーアニメーション『おしゃれキャット』に登場する「マリー」と共に、ロマンティックなバスタイムが楽しめるヘアケアグッズ。

ヴィークレの「&honey Pixie/マリー」は、2024年6月19日より販売開始です☆

© Disney

