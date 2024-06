X社のエンジニアアカウント(@XEng)は米国時間の2024年6月12日、「いいね!をすべてのユーザーに対し非公開にする」と発表した。

3月7日にイーロン・マスク氏が「Xはいいねやリポストの数を非表示にすると検討している」という他者の投稿に対して「それは確かなこと」と返信していたが、ついに実装が進むようだ。

3月のイーロン・マスク氏のポストはこちら。

𝕏 is considering removing the count of likes & reposts from the feed. It will still remain visible when you tap into a post. https://t.co/7uCE124l8Q