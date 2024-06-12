¡Ú¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥å¡Ûº£¤¬µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¢ö
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹Ž¢Ivorish(¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥å)Ž£¤«¤é¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òËÜÆü¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¤¬¿©¤Ùº¢¤Îµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢2¼ïÎà¤Î¡È²Æ¿§¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!²Æµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥å¡Û²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì♡
¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥å¤Îº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊŽ¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä&¥èー¥°¥ë¥ÈŽ£Ž¢¥Õ¥íー¥º¥ó¥Ôー¥Á¥Õ¥é¥ïーŽ£¤Î2¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬²Æµ¨¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½ë¤µ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¡È¥¢¥Ä¤Ò¤ä¡É¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥â¥í¥¾¥Õ¡Û²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëŽ¢Ç»¤â¤â¤Î¥×¥ê¥óŽ£¤¬¿·ÅÐ¾ì♡
¡Ú¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥å¡Û¥á¥Ë¥åー¾Ò²ð
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä&¥èー¥°¥ë¥È
²Á³Ê:1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¿·ºîŽ¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä&¥èー¥°¥ë¥ÈŽ£¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ä¥Þ¥ó¥´ー¤Ê¤ÉÆî¹ñ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¥èー¥°¥ë¥È¥¯¥êー¥à¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥í¥¨¤â¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥»¥ß¥É¥é¥¤¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Õ¥é¥ïー¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡¢²Æµ¤Ê¬¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¼è°·Å¹ÊÞ:½ÂÃ«Å¹/³¤Ï·Ì¾Å¹
¢¨³¤Ï·Ì¾Å¹¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë
¥Õ¥íー¥º¥ó¥Ôー¥Á¥Õ¥é¥ïー
²Á³Ê:1,815±ß(ÀÇ¹þ)
²Æ¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤Ž¢¥Õ¥íー¥º¥ó¥Ôー¥Á¥Õ¥é¥ïーŽ£¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅ¹¤Ç¾þ¤ê¤Ä¤±¤¿¥Õ¥íー¥º¥ó¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Ýー¥È&¥µ¥ïー¥¯¥êー¥à¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤äÇòÅí¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤È¤Î¡È¥¢¥Ä¤Ò¤ä¡É¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó♡
¼è°·Å¹ÊÞ:½ÂÃ«Å¹/³¤Ï·Ì¾Å¹/Î©ÀîÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë
²Æ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹Ž¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¥Ã¥·¥åŽ£¤Î²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¤¬µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£