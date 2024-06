日本酒のトレンドをけん引する世界最大級のコンペティション『SAKE COMPETITION 2024』の表彰式が12日、都内で開催。4月3日に引退を発表した元競泳選手の入江陵介(34)がプレゼンターとして参加した。入江は、純米酒部門のプレゼンターとして登場した。「僕自身、お酒がすごく好きでして。ただ、現役中はなかなかお酒をいただく機会がなかった」と明かす。「現役を引退して、これからいろんなお酒と出会って、いろんな味を楽しんで今後の生活が豊かになっていけばうれしい」と笑顔を見せると、「日本酒、お酒は世界に誇れる日本の素晴らしい文化。皆さんのお力で、さらに世界に発信していただければうれしいです」と、会場に集まった蔵元に呼びかけていた。

イベントには、中田英寿、宇賀なつみ、倉本康子、入江陵介、中務裕太(GENERATIONS)も参加した。■『SAKE COMPETITION 2024』受賞リスト純米酒部門:今田酒造本店(広島)『富久長 新橋の男達の酒』純米吟醸部門:大木代吉本店(福島)『楽器政宗 愛山 中取り』純米大吟醸部門:山和酒造店(宮城)『山和 Shizukudori』Super Premium部門:森島酒造(茨城)『富士大観 秘蔵酒 限定大吟醸』海外出品酒部門:DASSAI USA INC.『DASSAI BLUE Type23』Sakenomy Best Brand of the Year:高木酒造(山形)『十四代』