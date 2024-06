セガ ラッキーくじオンラインに、TVアニメ『WIND BREAKER』グッズが必ず当たるくじが登場!

“防風鈴”のメンバーたちが水鉄砲で遊んでいる様子を描き下ろした、セガ限定イラストを使用したオンラインくじです☆

セガ ラッキーくじオンライン「WIND BREAKER」

販売期間:2024年6月12日(水)11:00〜7月17日(水)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込) ※初回購入時のみ送料がかかります

インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができ、当選した賞品は、後日自宅へ配送されます。

今回発売される「WIND BREAKER」は、風鈴高校を本拠地とするチーム“防風鈴”のメンバーたちが水鉄砲で遊んでいる様子を描き下ろした、セガ限定イラストを使用したオンラインくじ。

描き下ろしイラストを使用した「ビジュアルタオル」や「アクリルスタンド」、ゆるいデザインがかわいいデフォルメイラストを使用した「デフォルメアクリルスタンド」や「アクリルキーホルダー」などの多彩な賞品が当たります。

さらに、くじを累計10回引くたびに「ステッカー」を選ぶことができる「マストバイキャンペーン」も開催☆

A賞:マルチクロス

サイズ:約W70×H100cm

種類:1種

提供割合:1%

夏らしい装いの“防風鈴”メンバーが集合した、A賞のマルチクロス。

お部屋のインテリアやディスプレイとして活躍してくれる、大判タイプのクロスです。

B賞:ビジュアルタオル

サイズ:約W40×H80cm

種類:全6種(桜遥、楡井秋彦、杉下京太郎、蘇枋隼飛、梅宮一、桐生三輝)

提供割合:各2%

“防風鈴”メンバーのイメージカラーに合わせた背景色が映えるビジュアルタオル。

躍動感あるタッチでデザインされた「桜遥」「楡井秋彦」「杉下京太郎」「蘇枋隼飛」「梅宮一」「桐生三輝」の6種類が展開されます。

C賞:アクリルスタンド

サイズ:本体 約W6.5×H13.5cm内/台座 約W8×H5cm

種類:全6種(桜遥、楡井秋彦、杉下京太郎、蘇枋隼飛、梅宮一、桐生三輝)

提供割合:各2%

水鉄砲を構える“防風鈴”メンバーをディスプレイできるアクリルスタンド。

専用の台座にはそれぞれの名前ロゴがプリントされています。

D賞:デフォルメアクリルスタンド

サイズ:本体 約W4.6×H7.4cm内/台座 約W4.4×H3.8cm内

種類:全6種(桜遥、楡井秋彦、杉下京太郎、蘇枋隼飛、梅宮一、桐生三輝)

提供割合:各2.5%

ゆるいデザインがかわいいデフォルメイラストを使用したアクリルスタンド。

キャラクターたちの特徴を捉えた、ポップなデザインに注目です☆

E賞:名前入りアクリルキーホルダー

サイズ:約W5×H6cm内

種類:全6種(桜遥、楡井秋彦、杉下京太郎、蘇枋隼飛、梅宮一、桐生三輝)

提供割合:各3%

デフォルメイラストを使用した“防風鈴”メンバーと共にハンドタッチの名前をプリントしたアクリルキーホルダー。

きりりとした表情の「杉下京太郎」や、ウィンクする「桐生三輝」たちがプリントされています。

F賞:缶バッジ

サイズ:約7.5cm

種類:全12種(桜遥、楡井秋彦、杉下京太郎、蘇枋隼飛、梅宮一、桐生三輝 各2柄)

提供割合:各3.5%

描き下ろしイラストとデフォルメイラストを使用した缶バッジ。

「桜遥」「楡井秋彦」「杉下京太郎」「蘇枋隼飛」「梅宮一」「桐生三輝」それぞれ2柄ずつラインナップされます。

マストバイキャンペーン:ステッカー

くじを累計10回引くことでグッズがもらえる「マストバイキャンペーン」

マストバイキャンペーンでは、全12種の「ステッカー」から好きなデザインを選ぶことができます。

風鈴高校を本拠地とするチーム“防風鈴”のメンバーたちが水鉄砲で遊んでいる姿を描いた、セガオリジナルグッズが必ず当たるオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「WIND BREAKER」は、2024年7月17日まで開催中です☆

怪盗キッドや服部平次のミニ色紙・グラス!セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ -ガーデンパーティー-」 怪盗キッドや服部平次のミニ色紙・グラス!セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ -ガーデンパーティー-」 続きを見る

輪堂凛や浅河カナタたちを描いたタペストリーや缶バッジ!セガ ラッキーくじオンライン「HIGHSPEED Étoile」 輪堂凛や浅河カナタたちを描いたタペストリーや缶バッジ!セガ ラッキーくじオンライン「HIGHSPEED Étoile」 続きを見る

©にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水鉄砲ではしゃぐ桜遥や楡井秋彦!セガ ラッキーくじオンライン「WIND BREAKER」 appeared first on Dtimes.