¡ÖSHAKA¡×¤«¤éÞÕ¿È¤Î¡È¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸üÄì¥½¡¼¥ë¡õÈ´·²¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢Â¨Çã¤¤ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHAKA¡Ê¥·¥ã¥«¡Ë¡×¤«¤é¡¢¸üÄì¥½¡¼¥ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿·ºî¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGOOD DEAL¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ë¡×¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Öemmi¡Ê¥¨¥ß¡Ë¡×¡¢¡ÖSHAKA¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÈÎÏ©¸ÂÄê¤Ç¡¢6·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHAKA¡×¤Î¿·ºî¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖSHAKA¡×¤è¤ê¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ºî¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¡ÖKHAZANA THONG EX¡Ê¥«¥¸¥ã¥Ê¥È¥ó¥°EX¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü4850±ß¡Ë¡£
¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Î¡Ö¥«¥¸¥ã¥Ê¡×¤È¤ÏÊõÊª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÂ¸µ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§Å¸³«¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÍú¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¸üÄì¥½¡¼¥ë¡ß¥È¥ó¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹
¡ÖKHAZANA THONG EX¡Ê¥«¥¸¥ã¥Ê¥È¥ó¥°EX¡Ë¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¸üÄì¥½¡¼¥ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥È¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢È´¤±´¶¡õ¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤«¤é¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£
¤³¤ì1Â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¦¥ó¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Â¸µ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Íú¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖSHAKA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ´·²¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
É¡½ïÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Éý¹¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¥º¥ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¢¤Ë¤¢¤¿¤ëÅ·ÈÄÉôÊ¬¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¾õ¤ÎEVA¥Õ¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿2ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬UP¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â·ÚÎÌ¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëEX¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Ä¹»þ´ÖÍú¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢·Ú²÷¤ÊÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Î²Æ¤Î1·³¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖSHAKA¡×ÞÕ¿È¤Î¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
23.0¡Á27.0cm¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ªÂ·¤¤¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Î1·³¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
SHAKA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://shaka-jp.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGOOD DEAL¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ë¡×¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Öemmi¡Ê¥¨¥ß¡Ë¡×¡¢¡ÖSHAKA¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÈÎÏ©¸ÂÄê¤Ç¡¢6·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHAKA¡×¤Î¿·ºî¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖSHAKA¡×¤è¤ê¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ºî¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¡ÖKHAZANA THONG EX¡Ê¥«¥¸¥ã¥Ê¥È¥ó¥°EX¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü4850±ß¡Ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§Å¸³«¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÍú¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¸üÄì¥½¡¼¥ë¡ß¥È¥ó¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹
¡ÖKHAZANA THONG EX¡Ê¥«¥¸¥ã¥Ê¥È¥ó¥°EX¡Ë¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¸üÄì¥½¡¼¥ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥È¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢È´¤±´¶¡õ¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤«¤é¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£
¤³¤ì1Â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¦¥ó¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Â¸µ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Íú¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖSHAKA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ´·²¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
É¡½ïÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Éý¹¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¥º¥ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¢¤Ë¤¢¤¿¤ëÅ·ÈÄÉôÊ¬¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¾õ¤ÎEVA¥Õ¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿2ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬UP¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â·ÚÎÌ¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëEX¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Ä¹»þ´ÖÍú¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢·Ú²÷¤ÊÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Î²Æ¤Î1·³¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖSHAKA¡×ÞÕ¿È¤Î¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
23.0¡Á27.0cm¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ªÂ·¤¤¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Î1·³¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
SHAKA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://shaka-jp.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹