玉森裕太「WE ARE！」キスマイの楽屋に何度も来た後輩明かす

◆玉森裕太、Hey! Say! JUMP有岡大貴と男2人で…

【モデルプレス=2024/06/12】Kis-My-Ft2の玉森裕太が、11日放送のラジオ番組『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』(文化放送/毎週火曜深夜24時5分頃〜)に出演。5月29、30日に京セラドーム大阪で行われた「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」での裏話を明かした。同ライブの楽屋はHey! Say! JUMPと一緒だったというKis-My-Ft2。楽屋に到着して少しすると、有岡大貴から「ホテルにさ、プールついてるよ!行こうよ!」と誘われたと明かした。玉森としては「俺34だし、大ちゃんも33歳だし、え、男2人でプールってどんななの?」と思ったというが、有岡は「9時からプール入ろう」「マイゴーグル持ってきたんだ」と泳ぐ気満々。一方、玉森は朝から入りたくない気持ちもあり「気持ちだけは用意しとく、行くか分かんないけど…」と、その時はあやふやな返事をするにとどめておいたという。

◆なにわ男子・大橋和也、キスマイの楽屋を度々訪れた理由とは

翌朝、有岡から誘いの電話が来たものの「ごめん、もうちょっと疲れてるし眠いから、大ちゃん行ってきな」と断り、プールには同行せず。しかし、有岡が断ったときに「すっごい寂しそうな声で『うん…分かった』」と言っていた様子や、結局マネージャーと出かけたプールについて、塩素で目を赤くした有岡が嬉しそうに報告する姿に「大ちゃん可愛いな」という気持ちと、申し訳ない気持ちの両方が沸き上がったと吐露し「またこのような機会がどこかであるんだったら、その時はもうちょっと早めから気持ち作って大いちゃんを喜ばせたい」と口にした。また、何度もKis-My-Ft2の楽屋を訪れてきた人として「なにわ男子の大橋くん…プリンくん」と大橋和也の名前をあげた玉森。楽屋は別にもかかわらず「絶対僕らの楽屋でトイレをしにくるんですよ!毎回ね『失礼します〜すいません、おトイレ借ります〜』って」と大橋は何度もトイレを使うために来ていたと告白した。玉森やメンバーたちも「ちょっと待て待て待て、なんで自分たちの楽屋で(トイレを)しないんだ?」と大橋にツッコんだものの、大橋は「いや、こっちの方がいいんですよ〜」と爽やかに返答し、結局5、6回はトイレのためにKis-My-Ft2の楽屋トイレを利用していたと回顧した。「『すっきりしたか?』って聞いたら『はいもう、めちゃくちゃ。ちゃんと全部便座も拭いといたんで大丈夫です!』みたいな」と、大橋との間になんともチグハグな会話を繰り返したと楽しそうに振り返った玉森。「僕も人見知りなんであんまり自分から話しかけれないし、やっぱ関係性がないと話し方が分かんないというか…どう話していいか分かんないから…」と言いつつも「賑やかだったし楽しい時間でした」と今回の公演の裏側を振り返っていた。(modelpress編集部)情報:文化放送【Not Sponsored 記事】