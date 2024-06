今年4月から放映スタートした話題のアニメ『怪獣8号』が、東京・渋谷、大阪・心斎橋、そして名古屋と全国3カ所のPARCOで開催されることが決定! また、それぞれPOP UP STOREも同時開催される。『怪獣8号』の原作は松本直也による同名コミック。原作は集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』で2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊12巻にして国内累計発行部数が1300万部を超える(デジタル版含む)大人気作だ。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でもその人気を轟かせている。日常的に怪獣が人々をおびやかす世界。怪獣専門清掃業で働く日比野カフカは、かつて怪獣を討伐する「日本防衛隊」への入隊を志していた。だが再び夢を追い始めた矢先、自分自身が「怪獣8号」に変身する能力を得てしまう。2022年8月、アニメーション制作:Production I.G、怪獣デザイン&ワークス:スタジオカラーによるアニメ化が発表されると、作品ファンそしてアニメファンからは歓喜の声が上がり、大きな話題となった。2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、X(旧Twitter)での全世界リアルタイム配信が開始され、SNSを中心に大きな盛り上がりを見せている。

このたびのカフェ、POP UP STOREともに、アニメの制作スタジオであるProduction I.Gによる描き下ろしのメインビジュアルを使用しているほか、それぞれオリジナルグッズが販売される。カフェとPOP UP STOREを両方ご利用の方には、オリジナルブロマイドカードがプレゼントする連動企画も!メニューは、作中のシーンを再現した「日比野カフカの怪獣マサラカレー」「怪獣8号一撃メロンパンティラミス風」、作品に登場したケーキを再現した「古橋伊春と市川レノの退院お祝いケーキ」といったフードやデザートに加え、隊員たちをイメージしたドリンクなど、作品の世界観を表現したメニューが楽しめる。さらに、カフェメニューの注文1品につきカフェオリジナルコースター(全10種)がランダムでもらえる。※絵柄は選べません。また、カフェ併設のグッズショップでは、カフェ描き下ろしイラスト、描き起こしミニキャラを使用したオリジナルグッズを販売する。これらのグッズはカフェ併設のグッズショップでの販売に加え、ONLINE PARCO パルコ公式通販サイト(https://online.parco.jp/shop/c/cs027801/)でも6月22日(土)より販売される。そしてカフェとPOP UP STOREの連動企画も! 怪獣8号カフェの利用レシートと怪獣8号POP UP STOREの購入レシートの2枚を、カフェまたはPOP UP STORE IN PARCOのスタッフに提示すると、オリジナルブロマイドカード(全2種)がもらえる!カフェ併設のショップと、POP UP STOREの両方でグッズが満載なので、まずはカフェでメニューを味わってグッズ購入の作戦を立てて挑もう!(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社