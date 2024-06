【PlayStation Official Licensed POP UP STORE in 東京ソラマチ】開催期間:6月12日~8月27日開催場所:東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップI

MSYが展開するブランド「GRAPHT」は、東京ソラマチにて「PlayStation Official Licensed POP UP STORE in 東京ソラマチ」を本日6月12日より開催している。期間は8月27日まで。

ポップアップストアでは、プレイステーションのゲームやハードからインスパイアされたグッズを展開。PSハードグッズのほか「どこでもいっしょ」や「サルゲッチュ」、「Ghost of Tsushima」などに加えて、初登場となる「The Last of US」の雑貨やアパレルがラインナップされる。

また、店内ではトロとピポザルのパネルが登場。さらに購入キャンペーンとして、プレイステーション関連商品を6,600円以上購入するとオリジナルショッパー、17,000円以上購入すると「Logo Light / PlayStation」がプレゼントされる。

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE」のイメージ

「The Last of US」グッズ

プレイステーショングッズ

購入キャンペーン

