【「勝利の女神:NIKKE すいーとえんかうんと」:第15話「箱があったら入りたい……。」】6月12日 公開

小学館は、コミック配信サイト「コロコロオンライン」にて、第15話を6月12日に公開した。

第15話「箱があったら入りたい……。」では、メイド・フォー・ユーに遊びにきたが、ずっと段ボールに引きこもったままのトロニー。アニスがトロニーに箱から出てきてもらうために画策するが……。

次回更新は6月19日。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.