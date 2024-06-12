アドビ、Adobe Experience Cloudの「2024 Japan Adobe Advocates」を発表
アドビは6月11日、日本国内におけるAdobe Experience Cloudの「2024 Japan Adobe Advocates」を発表した。
左から、KDDI 神戸崇人氏、マクニカ 嶋内宏和氏、花王 高嶋智也氏、パーソルキャリア 小林裕氏、アステラス製薬 大石幸太氏、マイナビ 唐啓祐氏、ローム 平山将希氏、日本ビジネスシステムズ 三田村国樹氏、アドビ デジタルエクスペリエンス事業部マネージングディレクター ジョージ フロニス氏
○Japan Adobe Advocatesの概要
Japan Adobe Advocatesは、Adobe Experience Cloud製品のユーザーの中から製品エキスパートとして情熱を持ち、高い目標に向かってチャレンジし、ユーザーコミュニティやイベント参加を通じて社内外でマーケター市場の活性化に貢献した人物を称え、認定する称号。
今回、マーケターとしての体験を記載した書類を基に審査し、挑戦的な課題解決に取り組んだ「2024 Japan Adobe Advocates」が発表された。
○8人の受賞者
Adobe Experience Managerの「2024 Japan Adobe Advocates」には、神戸崇人氏(KDDI)、嶋内宏和氏(マクニカ)、高嶋智也氏(花王)が、Adobe Analyticsの「2024 Japan Adobe Advocates」には小林裕也氏(パーソルキャリア)が、Adobe Marketo Engageの「2024 Japan Adobe Advocates」には、大石 幸太氏(アステラス製薬)、唐啓祐氏(マイナビ)、平山将希氏(ローム)、三田村国樹氏(日本ビジネスシステムズ)がそれぞれ選出された。
左から、KDDI 神戸崇人氏、マクニカ 嶋内宏和氏、花王 高嶋智也氏、パーソルキャリア 小林裕氏、アステラス製薬 大石幸太氏、マイナビ 唐啓祐氏、ローム 平山将希氏、日本ビジネスシステムズ 三田村国樹氏、アドビ デジタルエクスペリエンス事業部マネージングディレクター ジョージ フロニス氏
Japan Adobe Advocatesは、Adobe Experience Cloud製品のユーザーの中から製品エキスパートとして情熱を持ち、高い目標に向かってチャレンジし、ユーザーコミュニティやイベント参加を通じて社内外でマーケター市場の活性化に貢献した人物を称え、認定する称号。
今回、マーケターとしての体験を記載した書類を基に審査し、挑戦的な課題解決に取り組んだ「2024 Japan Adobe Advocates」が発表された。
○8人の受賞者
Adobe Experience Managerの「2024 Japan Adobe Advocates」には、神戸崇人氏(KDDI)、嶋内宏和氏(マクニカ)、高嶋智也氏(花王)が、Adobe Analyticsの「2024 Japan Adobe Advocates」には小林裕也氏(パーソルキャリア)が、Adobe Marketo Engageの「2024 Japan Adobe Advocates」には、大石 幸太氏(アステラス製薬)、唐啓祐氏(マイナビ)、平山将希氏(ローム)、三田村国樹氏(日本ビジネスシステムズ)がそれぞれ選出された。