ÆüËÜÂåÉ½Àï»Î2¿Í¤Î³èÌö¤ò±ÑÊóÆ»¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÁ°¿Ê¡×¡Ö¾¡Íø¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥´¡¼¥ë¡×
ÆüËÜ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ä±óÆ£¡¢¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë5-0¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Ï¡¢MF±óÆ£¹Ò¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThis is Anfield¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ä±óÆ£¡¢¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¼¡Í½Áª¤ò6ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö100¡ó¤ÎµÏ¿¤Ç2¼¡Í½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ62Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢±óÆ£¤ÏÁê¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Îµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á62»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ15»î¹çÌÜ¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆîÌî¤â¾¡Íø¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ¤ò18¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢2°Ì¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ë¾¡¤ÁÅÀ9¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë2027Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¡£¡Ö¤â¤·¡¢¤½¤Î»þ¤â±óÆ£¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÉôÊ¬Åª¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Î¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ÎµÙÂ©¤ËÆþ¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î½éÆü¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¡£FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤â¡¢MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢MF¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢DF¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¡¢MF¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Á¥§¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¢MF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎAXA¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î½éÆü¤«¤é¤¤¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¡¢EURO¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤Î½éÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë