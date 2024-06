STAYC、1stフルアルバム「Metamorphic」トレーラー映像を公開…謎めいた雰囲気

STAYCが秘密の話を披露する。彼女たちは11日、公式SNSを通じて7月1日に発売される1stフルアルバム「Metamorphic」のトレーラーフィルムを公開した。公開された映像には「STAYC presents-I'MGREEDY FOR HER」というサブタイトルの下、真実の向かい側にある秘密を探し出す少女たちの物語が含まれている。プロローグ「A mint candy under the sofa」とエピローグ「I, who recognizes myself」を含め「The women in the closet」「The invisible me」「Can't go out」まで、計3つのエピソードで構成され、今回のニューアルバムのしっかりしたストーリーをうかがわせた。

メンバーたちは様々な表情で嫉妬や不安、回避、愛、好奇心という多様な感情を描き、没入感を与えた。残酷童話を連想させるビンテージな映像も、神秘的で謎めいた雰囲気を醸し出す。幻想的なボイスのナレーションは緊張感を高め、人々を物語に感情移入させる。「Metamorphic」は「変化」を意味する言葉で、彼女たちが昨年8月に発売した3rdミニアルバム「TEENFRESH」以後、約11ヶ月ぶりに韓国で発売するアルバムだ。これまで“ティーンフレッシュ”というジャンルでポップなバイブとハツラツとしたエネルギーを披露してきた彼女たちは、今回のトレーラーで暗く神秘的なムードへのイメージチェンジを予告し、ニューアルバムへの関心を高めている。彼女たちは、自分を知って初めて真実と秘密に到達するというテーマのもと、コンセプトの進化と音楽の成長を歌う予定だ。7月1日に「Metamorphic」を発売し、約11ヶ月ぶりにカムバックするSTAYCは、多彩な予告コンテンツ、およびプロモーションでカムバックの雰囲気を盛り上げている。