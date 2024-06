元Stray Kids キム・ウジン、約1年2ヶ月ぶりの日本公演が成功裏に終了…ソロ活動の足跡を振り返る

元Stray Kidsのキム・ウジンが8日、横浜ベイホールでファンコンサート「KIM WOOJIN Fan Concert in Tokyo“I LIKE THE WAY”」(以下、「I LIKE THE WAY」)を開催し、ソロ活動の足跡を振り返った。「I LIKE THE WAY」は、彼が日本で約1年2ヶ月ぶりに開催した単独公演であり、オンラインでのストリーミング中継も行われ、全世界のファンに臨場感あふれるステージを届けた。

彼はフリーデビューシングルから最新の3rdミニアルバムまで、自身の足跡を集約した計19曲のステージで、自身の活動を振り返った。日本での単独公演が久しぶりであるだけに、彼の情熱的なパフォーマンスに感動するファンも見受けられた。ファンコンサートの特典としてサイン会やスマホ撮影会などのイベントも進行され、ファンと特別な思い出を作った。会場が暗転すると、彼は夢に向かって進もうとする、希望のメッセージを込めた2ndミニアルバムの収録曲「Song of Icarus」で公演の幕を開け、会場に大歓声が響き渡った。パフォーマンスは初公開であるという「Song of Icarus」を披露しサビに近付くにつれ展開されるビートとサウンドが、ソロアーティストとして堂々とそびえ立つキム・ウジンの姿をさらに輝かせた。2曲を終えた後、彼は再び登場し、「みなさんお会いできて嬉しいです。とても会いたかったです。楽しいことをたくさん準備しましたし、新しいステージもあるので、今日は一緒に楽しみましょう!」と流暢な日本語を披露した。さらにトークタイムでは「横浜には初めて来ました。昨日、写真やTikTokを撮りに赤レンガや遊園地へ行きました。日本をたくさん感じられました」などと微笑ましい日本でのエピソードを語った。続いてシックなスタイルに衣装チェンジした彼は、(未)成年が(美)成人に生まれ変わる過程をダイナミックに描いた1stミニアルバム「The moment : 未成年, a minor.」と2ndミニアルバム「The moment : 美成年, Bounce.」の収録曲のステージを立て続けに披露。さらに、各ミニアルバムのタイトル曲である「Ready Now」と「On My Way」に加えて「My growing pains」「In my space」「Drive Away」「Telepathy」などの代表曲でライブパフォーマンスの実力を証明した。また、日本ファンコンサートのためだけの特別なステージも準備された。彼は、これまでに公式YouTubeチャンネルで公開してきたimaseの「NIGHT DANCER」、米津玄師の「KICK BACK」、優里の「ドライフラワー」などの日本カバー曲メドレーを披露。続けて「普段からとても大好きな曲なのでぜひお聞かせしたかった」と語った優里の「ベテルギウス」はフルバージョンで歌い上げ、日本ファンを喜ばせた。ライブ中盤、彼がソロアーティストとして新しく生まれ変わった3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」の全曲を披露し、ダンサーとの息の合ったパフォーマンスを見せ、会場の熱気を最高潮に引き上げた。タイトル曲「I Like The Way」を含め、「Pretty Mess」「Hold」「What U Say」「To.my Friend」などのステージが繰り広げられた中で、彼はポップ、R&B、アフロビート、バラードなど多様なジャンルを自由自在に行き来し、幅広い音楽性をアピールした。アンコールでは、フリーデビューシングル「Still Dream」を選曲し、音楽的な変化と挑戦を繰り返し、ソロアーティストとして引き続き夢を育む姿でファンに深い余韻を残した。エンディングトークでは、「日本に来ること、公演をすることがとても久しぶりでした。この時間が本当に恋しかったし、すごく会いたかったので、こうしてCUBS(キム・ウジンのファンの名称)に会えて、とても嬉しかったです」とファンへの愛を語り、日本単独公演は幕を閉じた。■関連リンク