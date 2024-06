ハリー・ウィンストン・ジャパンは7月1日〜8月31日、名古屋のライフスタイル・ラグジュアリーホテル「TIAD, オートグラフコレクション」と初めてコラボレーションし、「"HARRY WINSTON's New York"アフタヌーンティー」を、同ホテルで開催する。"HARRY WINSTON's New York"アフタヌーンティー今回のアフタヌーンティーのテーマは、"HARRY WINSTON's New York"。ニューヨークで愛され続けるトラディショナルなメニューをモダンにアレンジし、ハリー・ウィンストンが誕生した感動と魅惑に満ちた街「ニューヨーク」を表現した。期間中にアフタヌーンティーをオーダーした人には、オリジナルギフトを数量限定でプレゼントする。時間は、平日(3階「The Lounge」)は12:00または15:00、土日祝(5階「Table For Tomorrow」)は14:00または15:00。料金は、1人6,500円。