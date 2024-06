RIIZE、1stミニアルバム「RIIZING」発売記念プレミアイベントを6月17日に開催！

RIIZEが1stミニアルバムの発売を記念して、オン・オフラインでプレミアイベントを開催する。彼らは今月17日午後6時、1stミニアルバム「RIIZING」のリリース後、夜8時よりソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエア・マスターカードホールで「RIIZE The 1st Mini Album 'RIIZING' Premiere」を開催する。この日の様子は、YouTube、TikTok、WeverseのRIIZE公式チャンネルを通じて生配信される。

今回のイベントでは、RIIZEだけの“青春のグルーヴ”が際立つタイトル曲「Boom Boom Bass」のステージが初公開されることはもちろん、メンバーたちがアルバムのビハインドエピソードをBRIIZE(ファンの名称)に公開し、意味深い時間を過ごす定だ。彼らは伝説のベースギターを探しに行くタイトル曲「Boom Boom Bass」のミュージックビデオのストーリーに合わせ、公式SNSを通じて「Find That Bass」の映像、「Who Found That Bass?」のイメージ、「Where Is That Bass?」のショートフォームなど、コンセプチュアルな予告コンテンツを順次公開し、連日話題を集めている。タイトル曲「Boom Boom Bass」は、ファンキーなディスコビートとグルービーなベースラインが印象的な楽曲で、歌詞にはベースギターの演奏を通じてお互いに対するときめきを自由に表現する青春の姿を描き、音の高低によって次第に深まる親密感を表現し、聴く楽しさを倍増させた。RIIZEの1stミニアルバム「RIIZING」は、6月17日の午後6時にリリースされる。