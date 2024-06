【東京マルイ再販情報:6月11日~6月12日分】

東京マルイは、ガスブローバック「シグ ザウエル P226 E2 ステンレスモデル」(17,380円)と電動ガンスタンダードタイプ「SIG552 シールズ」(32,780円)を6月11日より12日にかけて再販した。

「シグ ザウエル P226 E2 ステンレスモデル」は、スライドとフレームにステンレスシルバー・カラーを採用した「P226E2 ステンレスモデル」を、ガスブローバックとして再現したもの。ステンレス鋼ならではのひかえめな輝きや質感を表現したボディと、ブラックのアウターバレルやグリップパネルとのコントラストが魅力となっている。

「SIG552 シールズ」は、米海軍のSEALs(シールズ)が採用したとされるNAVY特別仕様モデルを、様々な資料と情報にもとづいてリアルに電動ガンスタンダードタイプとして再現したもの。バレルの熱をさましやすくするための穴(クーリングホール)が特長的な専用ハンドガードや、フレーム・レシーバーのSEALs採用の銃に施される表面加工(KTL防錆処理)をイメージしたダーク・グレーのカラーリング、フレーム側面の「合衆国政府・公安機関専用」を表す文字など細部いいたるまで丁寧に表現している。

「シグ ザウエル P226 E2 ステンレスモデル」詳細

「SIG552 シールズ」詳細

価格:17,380円 全長:196mm 銃身長:97mm 重量:742g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)価格:32,780円 全長:720mm 銃身長:247mm 重量:2,205g(空マガジン、バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数:43発

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.