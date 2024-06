トリンプ・インターナショナル・ジャパンの「Triumph(トリンプ)」から、秋冬の新作が登場。今回、2024年秋冬コレクションの展示会にて一足先に新作アイテムをチェックしてきたので、早速紹介していきます!「天使のブラ」誕生30周年◼誕生30周年を迎えた「天使のブラ」トリンプの代表的なシリーズ「天使のブラ」は、今年で誕生30周年。「いつでも、身につけるあなたの味方であれますように」との願いが込められたシリーズは、それぞれの時代の女性たちがブラジャーに求めるものをかたちにしてきました。そんな天使のブラから新作が登場!

○天使のブラ 魔法のハリ感「天使のブラ 魔法のハリ感」(6月中旬発売予定)は、ハリ感のあるふっくらバストをかなえるブラジャーとして長年愛されています。天使のブラ 魔法のハリ感“おわん型のまあるいバストにメイクする”などの機能はそのまま、新作は安定感や着心地の良さがさらにアップ。水鏡に映るローズオブロンシャン(ムクゲ)の繊細な花色や花姿がロマンティックなデザインになっています。チャーム付き!左カップ脇には、誕生30周年を記念した天使の羽がモチーフのチャーム付き! 本シリーズのみに付けられた特別仕様です。個人的にこうしたワンポイントに気分が高まります。本アイテムは、選べるニュアンスカラーでノンワイヤータイプと2種のブラジャーを展開していて、価格は6,600円〜。3タイプのショーツは2,970円〜用意しています。○「RED LABEL」から華やかなビスチェもプレミアムライン「RED LABEL BY Triumph」より販売する「天使のブラ 魔法のハリ感」(11月上旬発売予定)は、バスティエ(ビスチェ)が久しぶりの登場です!「RED LABEL BY Triumph」天使のブラ 魔法のハリ感色とりどりの小花の刺しゅうで埋め尽くされた華やかなデザインに、思わずうっとり。繊細なレースも施され、ホリデーシーズンにぴったりの華やかなコーディネートを楽しめるアイテムになっています。価格はバスティエ、ブラジャーはいずれも8,800円〜、2タイプのショーツは3,850円〜。まるで、花の香りが漂ってきそうな甘いムードカラーの展開も魅力です。◼体にフィットする着心地「恋するブラ」リピート率No.1だという「恋するブラ」は、ボディと一体化するような至福の着け心地が人気のシリーズです。恋するブラ新作はデンファレの花や編みレースの繊細なデザインが印象的ですが、機能もバッチリ! 肩ヒモや背中部分が縦横によく伸びる仕様になっているため、ワイヤーブラとは思えないしなやかさで体にフィットします。担当者も「着け心地にも恋したくなるアイテム」と話し、長年愛用する一品なのだとか。カラーは3色、ブラジャーの価格は6,600円〜。3タイプのショーツは2,970円〜とりそろえます。◼「FLORALE BY Triumph」シリーズ40代〜50代の女性向けに百貨店限定で販売する「FLORALE BY Triumph」は、贅沢にあしらわれた花のデザインとともに、バストやボディをナチュラルに整えてくれるシリーズです。○Hydrangea「FLORALE BY Triumph」Hydrangeaアジサイの花がモチーフになった「Hydrangea(ハイドレンジア)」(10月上旬発売予定)は、シンプルかつ上品なデザインが魅力的。背部まであしらわれたレースは、なめらかな着け心地で肌にくいこみにくく、後ろ姿まで美しく見せてくれます。なんでも飛行機での移動も快適だそうで、愛用するスタッフが多いとのこと。ブラジャー(1万3,200円〜)のほかキャミソール(1万2,100円)も展開。2タイプのショーツは5,500円〜販売します。○2024年に誕生「FLORALE LUXE」2024年3月より登場した「FLORALE LUXE(フロラーレ リュクス)」は、「FLORALE BY Triumph」の新ライン。さらにラグジュアリー感を求めたい方に、ぜひチェックしてほしいコレクションアイテムです。○Innocent Rose「FLORALE LUXE」Innocent Roseなかでも、コーディネートアイテムも豊富な「Innocent Rose(イノセントローズ)」(10月上旬発売予定)は、エレガントな中に強さが秘められたデザインに惹かれます。光沢の美しいサテン生地にジャカードで表現されたクライミングローズが美しく、大人女性にぴったりのモードな印象です。Innocent Rosブラジャー(1万5,400円〜)のほか、キャミソール(1万7,600円〜)やショーツ(6,930円〜)など全7種のアイテムを展開。ものによってはチクチクとした不快感を感じることもあるレースですが、本アイテムの総柄レースは、やわらかくなめらかな手触りでとても驚きました! プレミアムな気持ち良さ、ぜひ試してみてほしい一品です。コーディネートアイテムが豊富どこを見渡しても華やかなラインアップばかりで、手に取るたびに気分が上がりました。好みのデザインで選ぶもよし、求めるボディメイクや今の自分にフィットする機能で選ぶもよし! トリンプの新作アイテムから、あなたをそっと支えてくれる一着にきっと出会えることでしょう。