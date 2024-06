タカラトミーから、TVアニメ「ポケットモンスター」に登場する「スマホロトム」の最新おもちゃが登場!

タッチペンを使ってポケモンリサーチを楽しめるパッド型液晶トイ「キミもポケモン博士!スマホロム Pad」が発売されます☆

タカラトミー「キミもポケモン博士!スマホロトム Pad」

価格:12,100円(税込)

発売日:2024年7月13日(土)

対象年齢:4歳以上

使用電池:単3形アルカリ乾電池×4(別売り)

発売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

タカラトミーから、、タッチペンを使ってポケモンを探索することができるパッド型液晶トイ「キミもポケモン博士!スマホロトム Pad」が登場。

「スマホロトム」の液晶玩具の中では最大の3.5インチの大画面サイズに仕上げられています。

付属のタッチペンで、フリックやスライド、ドラッグ&ドロップなど、楽しいペンの動きでミッションをクリアし、ポケモンを図鑑登録していく機能が大きな特徴です。

メインの遊びとなる「ポケモンリサーチ」は、収録されている約800匹のポケモンがマップのどこにいるか自分で考えながら探索し、ミッションに成功することで図鑑に登録。

遊んでいくうちにポケモン博士のようにポケモンに詳しくなれるのが魅力です。

また、前作「カメラでリンク!ポケモン図鑑 スマホロトム」で大変好評だったカメラ機能も搭載されているため、写真撮影や画像の加工もできます。

さらに、2024年4月に発売された「バトルでゲット!モンスターボール」とも連動。

「バトルでゲット!モンスターボール」でゲットしたポケモンの連動コードをカメラで読み込むと詳しい図鑑説明を聞くことができます。

ポケモン博士をめざしてポケモンリサーチに出発

マップの中のどんなところにポケモンがいるか考えながら探し、ポケモンを発見したらペンを使った楽しいミッションに挑戦。

ドラッグ&ドロップでポケモンを種類ごとに分けたり、タップして岩を壊したり、スライドして石板を動かしたりしてミッションをクリアし、ポケモンを図鑑に登録します。

カメラを使った遊びがいっぱい

「カメラ」で写真撮影をしたり、「へんしゅう」機能で撮影した写真をデコって自分だけの画像を作ることが可能。

ほかにも「バトルでゲット!モンスターボール」と連動し、本体のカメラで「バトルでゲット!モンスターボール」に表示した連動コードを読み込むと、「バトルでゲット!モンスターボール」でゲットしたポケモンの詳しい図鑑説明を聞くことができます。

※バトルでゲット!モンスターボールは別売りです

楽しい機能は全部で29種類

「ポケモンバトル」では、図鑑に登録したポケモンでバトルをしたり、「きのみプレゼント」ではポケモンといっしょに遊ぶことができるなど、楽しい機能は全部で29種類。

ほかにも「フリード博士のポケモンゼミ」や「ポケモンずかんクイズ」「タイプあいしょう」など、遊びながらポケモンに詳しくなれる機能も搭載されています。

タッチペンを使ってポケモンリサーチが楽しめる、パッド型液晶トイ。

タカラトミー「キミもポケモン博士!スマホロトム Pad」は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて予約受付中です☆

ドック・ハドソンのパトカーとマックの消防車!タカラトミー ディズニー&ピクサー「カーズ トミカ 」 ドック・ハドソンのパトカーとマックの消防車!タカラトミー ディズニー&ピクサー「カーズ トミカ 」 続きを見る

ディスプレイ用の台座もセットに!タカラトミー「ドリームトミカ SP ディズニーモータース ドリームジャーニー ミッキーマウス」 ディスプレイ用の台座もセットに!タカラトミー「ドリームトミカ SP ディズニーモータース ドリームジャーニー ミッキーマウス」 続きを見る

ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ⒸPokémon

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post タッチペンでリサーチを楽しむパッド型液晶トイ!タカラトミー「キミもポケモン博士!スマホロトム Pad」 appeared first on Dtimes.