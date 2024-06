Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」(2019-)がシーズン5で完結することがわかった。クリエイターのエリック・クリプキが、自身の(旧Twitter)で明かした。

元々「ザ・ボーイズ」は全5シーズン構想であることが伝えられていたが、のちにクリプキがこれを撤回。6月7日のインタビューでも「何シーズン続くか推測するのは馬鹿げている」といたばかり。しかし最終的に、「ザ・ボーイズ」はシーズン5で幕を閉じることが確定したようだ。クリプキはXにて次のように発表した。

「『ザ・ボーイズ』シーズン4の配信初週は、発表するのに良いタイミングだ。シーズン5がファイナルシーズンとなる!ヴォート社から最終的な許可をもらうまで、秘密にしておかなければならなかった。この物語を血みどろで、壮大で、生々しいクライマックスへ導くことに興奮している。シーズン4のリリースは2日後だから、終わりの始まりをお見逃しなく!」

あわせて投稿されたのは、シーズン4最終話の脚本のページをとらえた画像。内容はほぼ黒塗りにされているが、上部の「カメラがフェードインする」という文字、下部の「ブラックアウト」という文字は確認できる。そして最後に、次のメッセージが記されている。「ファイナルシーズンで会おう、クソ野郎ども!」

Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun!