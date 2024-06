6月12日 投稿

集英社より発売されているマンガ「救世主《メシア》~異世界を救った元勇者が魔物のあふれる現実世界を無双する~」の第2巻が各通販サイトにて売り切れが続出している状況となっている。

今回本マンガの原作者・平成オワリ氏のXアカウントより、コミック本を対象に売り切れ続きになっている状況を告知。コミックで欲しい場合には通販サイトではなく最寄りの書店で取り寄せた場合の方が早い場合があると伝えている。

なお本マンガの最新刊4巻が6月19日より発売となるほか、電子書籍版に関してはDMMブックスが先行して6月12日より配信を開始する。

6月19日発売の「救世主《メシア》~異世界を救った元勇者が魔物のあふれる現実世界を無双する~」第4巻

