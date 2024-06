生理(月経)期間中は子宮内膜が剥がれ落ちることで出血するほか、人によっては腹部の痛みや貧血、吐き気、気分の悪化といったさまざまな症状に見舞われます。そこで、イギリスのユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの研究チームが、生理が女性アスリートのパフォーマンスにどのような影響を及ぼすのかを調べる実験を行いました。Attentional, anticipatory and spatial cognition fluctuate throughout the menstrual cycle: potential implications for female sport - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393224001246Women perform better in cognitive tests when menstruating, study finds | Menstruation | The Guardianhttps://www.theguardian.com/society/article/2024/jun/05/women-perform-better-in-cognitive-tests-when-menstruating-study-findsMenstruation's Effect on Sports Performance Isn't Quite What We Expected : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/menstruations-effect-on-sports-performance-isnt-quite-what-we-expected過去の研究では、同じスポーツをしていても男性アスリートより女性アスリートの方がケガをしやすいことがわかっており、考えられる説についてさまざまな議論が交わされています。女性アスリートの負傷リスクを高める一因として考えられているのが、生理による体内ホルモンの変動です。この説では、生理に伴って分泌されるホルモンが脳機能に変化をもたらし、女性アスリートのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があると説明されていますが、実際の脳機能への影響や具体的なケガのリスクの増加についてはわかっていませんでした。そこでユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンのスポーツ科学者であるフラミニア・ロンカ准教授らの研究チームは、男女のアスリートを被験者にした研究を実施しました。被験者の内訳は男性アスリートが96人、自然な生理周期を持つ女性アスリートが105人、ホルモン避妊薬を使用している女性アスリートが47人であり、被験者らは2週間の間隔を空けて認知機能テストとアンケート調査を完了しました。認知機能テストでは、アスリートの脳が競技中に行う「素早い思考・反応」「空間情報の処理」「集中力の維持」といった項目が調査されたとのこと。また、被験者は生理周期追跡アプリなどを使用し、調査時点で生理周期のどの段階にいるのかを回答しました。分析の結果、男性アスリートと女性アスリートの間で反応時間や精度に大きな差はありませんでした。ところが、定期的な生理周期を持つ女性アスリートは、他のどの段階よりも生理中に最も認知テストのパフォーマンスが高いことが判明しました。しかしアンケート調査では、女性アスリートは生理中に気分が悪くなり、認知テストのパフォーマンスも悪化したと回答する傾向がありました。つまり、女性アスリートの客観的なパフォーマンスが、主観的な認識と一致していなかったというわけです。ロンカ氏は、「驚くべき点は、被験者のパフォーマンスは生理中の方が良かったという点です。これは、女性とおそらく社会一般による、生理中のパフォーマンスについての思い込みに反するものです。今回の研究結果が、認識とパフォーマンスについて、コーチとアスリートの間で前向きな会話をする基礎となることを願っています。私たちがどう感じているのかが、必ずしもパフォーマンスに反映されるわけではありません」とコメントしました。