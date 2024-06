「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」がついに記念すべき10周年を迎える!

2014年にスタートした蒸気機関車の「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」はなんと今年で10周年! トーマス好きはもちろん、列車好きの方にもたまらないイベントですよね。■「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」6月8日(土)より開始!

今年の走行は2024年6月8日(土)にスタート。2024年6月8日(土)〜12月25日(水)の期間中、105日間に渡り開催を予定しています。きかんしゃトーマス号をはじめ、きかんしゃトビー号、バスのバーティー、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、2かいだてバスのバルジー、パーシー、ヒロ、ジェームス、ラスティー、いたずら・いじわる貨車が大井川鐵道に集合します!■「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」10周年のポイントはこの3つ!1. きかんしゃトーマス号の運転区間がなんと拡大!新金谷駅⇔家山駅から新金谷駅⇔川根温泉笹間渡駅となり、およそ2年ぶりに大井川本流を渡ることに!2. 今まで乗降取り扱いを行っていなかったという「家山駅」が、復路に限り乗降可能に! これによりきかんしゃトーマス号の乗車パターンは ・新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅 の往復完全乗車パターン ・新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅 の復路、家山降車パターン(団体・ツアー設定に便利) ・家山駅→新金谷駅 の「家山→新金谷ショート乗車券」 の3つに3. きかんしゃトーマス号の車内アナウンスが一新! 新金谷トーマスフェア会場内にもトーマスとなかまたちの声が響き渡る!■DAY OUT WITH THOMASTM2024【運転日】2024年6月8日(土)〜12月25日(水)、のべ105日間■「ロコトレインのニア」も登場!そしてなんと、今回、新メンバー「ロコトレインのニア」が新金谷駅構内 トーマスフェア会場内に登場!「ロコトレインのニア」は、アフリカ・ケニア出身の小型タンク機関車。車体番号18、ボティーカラーはオレンジ色基調の自分の気持ちに素直でよく考えてから行動する女の子です。「ロコトレインのニア」加入で、大井川鐵道に集う「きかんしゃトーマス号となかまたち」は13メンバーに。「ロコトレインのニア」【運転場所】新金谷駅構内 トーマスフェア会場内【運転開始日】準備が整いしだい、運転開始【運転日】2024年12月25日(水)までのきかんしゃトーマス号運転日、トーマスフェア開催日と同じ【運転時間】9時00分〜16時00分【運転エリア】新金谷駅構内トーマスフェア会場内を周回。1周およそ300m。時速3キロ〜5キロ、およそ5分でゆっくりと走行【乗車料金】1回300円(3歳以上、未就学児乗車には保護者同伴必要)※トーマスフェア入場料とは別美しく壮大な自然を背景にトーマスが走る「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」。年々パワーアップし、何通りもの楽しみ方がある同イベントで、かわいいキャラクターたちと貴重な記念写真が撮影できるチャンスです!(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.【レタスクラブ編集部YYY】