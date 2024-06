NiziU、1stEP『RISE UP』ジャケット写真4種を一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■期間生産限定盤のジャケットは、TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』の世界観で描かれたNiziUメンバーのイラストを使用!

NiziUが7月24日にリリースする1st EP『RISE UP』のジャケット写真が公開された。

今回公開されたのは、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤、期間生産限定盤という市販流通商品4種のジャケット。

期間生産限定盤のジャケットは、先日アナウンスされたとおりアニメ絵柄のジャケットが話題をさらっており、彼女たちが主題歌を務めるTVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』のアニメの世界観で描かれたメンバーのイラストが目を引く。こちらはNiziUとして初の試みとなり、さらなる注目を集めるに違いない。

さらに、各形態に収録される楽曲の内容も明らかになった。

先日発表されたリード曲「RISE UP」の他に、TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』のエンディングテーマに起用される「BELIEVE」という新曲の存在が発表。「RISE UP」とともに“これまでになかった新しいNiziU”を予感させる楽曲となている。

また、初回生産限定盤Bにはタイトル曲「RISE UP」と「BELIEVE」の英語バージョンと韓国語バージョンの収録も決定。グローバルな人気を集めるTVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』の主題歌にふさわしい、外国語バージョンの楽曲にも期待が高まる。

メイン写真:『RISE UP』期間生産限定盤ジャケット

リリース情報

2024.07.24 ON SALE

EP 『RISE UP』

<収録曲>

【初回生産限定盤A】4トラック収録

RISE UP

BELIEVE

RISE UP -Instrumental-

BELIEVE -Instrumental-

【初回生産限定盤B】6トラック収録

RISE UP

BELIEVE

RISE UP -English ver.-

BELIEVE -English ver.-

RISE UP -Korean ver.-

BELIEVE -Korean ver.-

【通常盤】4トラック収録

RISE UP

BELIEVE

RISE UP -Instrumental-

BELIEVE -Instrumental-

【期間生産限定盤】2トラック収録

RISE UP

BELIEVE

TVアニメ『神之塔 -Tower of God-』番組サイト

https://tog-anime.com/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com