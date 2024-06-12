ºÆÆþ²Ù¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤èーーー¥Ã¡ª¡Ê´¿´î¡Ë¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤á¤Á¤ã²Ä°¦♡¡ÖÊØÍø¥°¥Ã¥º¡×
¤ª¤·¤ã¤ì & »È¤¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¦¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Ë¤Ï¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡ÖÊØÍø¥°¥Ã¥º¡×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¥Þ¥Ë¥¢¤¬ºÆÆþ²Ù¤ËÂç¶½Ê³¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤à3¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¼ïÎàÍß¤·¤¤¡ª¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ª¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡×
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï100¶Ñ¹¥¤¤Î@nanaironotobira2¤µ¤ó¤¬¡ÖÊØÍø¤Ç¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥ª¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥¶¥®¥¶¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¡×¤ËÄÌ¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É²Æ¤Î¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¤¹¤®¤Ã¡ª¡Ö¥ì¥¶ー¥³¥¤¥ó¥Ýー¥Á¡×
100¶Ñ¾¦ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤Á¤é¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¡£@100kin_mag¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥³¥¤¥ó¥Ýー¥Á¡×¤À¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥³¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¤Î¡© ¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö500±ß¶Ì¡×¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤ìËÜÅö¤ËÍ¥½¨¡ª¡ª
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤·¤Æ·ä´Ö¤Ë¥³¥¤¥ó¤ò¶´¤à¤À¤±¡£¥µ¥¤¥É¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈË¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Î¤ª¶â¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÌµ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@100kin_mag¤µ¤ó
¤â¡Ö¥«¥Ð¥ó¤Ë¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤´ÍÍ»Ò¡£1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¾®Á¬¤¬É¬Í×¤Ê»þ¡×¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿§¤â·Á¤â²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡Ö¥³ー¥Êー¥¯¥ê¥Ã¥×¡×
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢@100kin_mag¤µ¤ó¤¬¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë´¶Æ°¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¡£¡Ö»æ¤Î³Ñ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶´¤á¤ë»°³Ñ·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤¬¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡£¤Ê¤ó¤È¡ÖºÇÂç50Ëç¡×¤Þ¤Ç¶´¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¡ý Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î6¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì & ÊØÍø¤ÊÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¡ª
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@nanaironotobira2ÍÍ¡¢@100kin_magÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A