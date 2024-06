相葉雅紀が司会を務める音楽特番『2024FNS歌謡祭 夏』(フジテレビ系)が、7月3日18時30分より3時間半にわたって生放送。このたび出演アーティスト第1弾が発表された。

俳優の反町隆史が、今年4月に26年ぶりに復活したドラマ『GTOリバイバル』(フジテレビ系)の主題歌「POISON」を、BLUE ENCOUNTと共に披露。また、稲葉浩志(B’z)がソロとして初出演し、昨年放送されたドラマ『あなたがしてくれなくても』(フジテレビ系)主題歌の「Stray Hearts」をテレビ初披露する。

さらに、Aぇ! group、超ときめき♡宣伝部、Omoinotake、ME:I、超特急も初出演。また、Def Techや、今年デビュー45周年を迎えるバブルガム・ブラザーズの出演も決定した。

ほかにも、NewJeansが『FNS歌謡祭』のスタジオに初登場し、生放送でスペシャルメドレーを披露する。DA PUMPはジュニア強化選手と共に、パリ五輪から正式種目となるブレイキンのJDSFアンセムソング「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」をパフォーマンス。Mrs. GREEN APPLEは映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」を披露する。また、LE SSERAFIMは「EASY」のパフォーマンスを披露する。

さらに、『FNS歌謡祭』の恒例となっているミュージカル企画では、ミュージカル『モーツァルト!』で主演を務める古川雄大と京本大我の2人が登場。なお、出演アーティスト第2弾は後日発表予定となっている。

(文=リアルサウンド編集部)