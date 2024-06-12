¤¤¤è¤¤¤èÇß±«Æþ¤ê¤«¡¡ÅÚÆü¤Ï¹¤¯±«¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
15Æü(ÅÚ)¤«¤é16Æü(Æü)¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£6·î²¼½Ü¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤Ç±«¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü(¶â)¤¬½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡ÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤â
14Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç¤ÏÇß±«Á°Àþ¤ÏËÌ¾å¤»¤º¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü(¶â)º¢¤¬º£²ó¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤äÁ°¶¶»Ô¡¢·§Ã«»Ô¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Ê¤ÉÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
15Æü(ÅÚ)¡Á16Æü(Æü)¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
15Æü(ÅÚ)¤«¤é16Æü(Æü)¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÜ½£Æî´ßÉÕ¶á¤ËËÌ¾å¤·¡¢Á°Àþ¾å¤òÄãµ¤°µ¤¬ÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åì³¤¤«¤éÅìËÌ¤â¼¡Âè¤Ë±«¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
17Æü(·î)°Ê¹ß¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Ï¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÇÇß±«¤¬ËÜ³Ê²½
²Æì¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î¤Ç¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆáÇÆ»Ô¤Ç¤Ï20Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÏ¢Æü¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¤Ï21Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)¤ËÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢6·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¹¤¯Çß±«Æþ¤ê¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤â±À¤¬Áý¤¨¤Æ±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾ø¤·½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£